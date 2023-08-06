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В России появится федеральный реестр сказок

Максим Саблин
Сегодня в 15:11

В России появится федеральный реестр «объектов нематериального этнокультурного достояния». Постановление о его создании подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В реестр войдут сказки, былины, танцы, обряды, ремесла, традиции и обычаи народов России. Также туда попадет информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры.

По замыслу создателей, создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния.

Оператором списка назначено Министерство культуры.

Реестр создан согласно закону о нематериальном этнокультурном достоянии России, который в октябре подписал Владимир Путин. В документе также установлены категории объектов нематериального этнокультурного достояния — федерального, регионального и местного значения.

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