В России появится федеральный реестр сказок

В России появится федеральный реестр «объектов нематериального этнокультурного достояния». Постановление о его создании подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
В реестр войдут сказки, былины, танцы, обряды, ремесла, традиции и обычаи народов России. Также туда попадет информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры.
По замыслу создателей, создание общедоступного информационного ресурса позволит упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния.
Оператором списка назначено Министерство культуры.
Реестр создан согласно закону о нематериальном этнокультурном достоянии России, который в октябре подписал Владимир Путин. В документе также установлены категории объектов нематериального этнокультурного достояния — федерального, регионального и местного значения.