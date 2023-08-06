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Шварценеггер объяснил желание стать президентом США вопреки Конституции

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:58

Актер Арнольд Шварценеггер объяснил высказывание о своем выдвижении в президенты США, несмотря на ограничение по Конституции. Своими словами он добивался одной цели — объединения страны, рассказал бывший губернатор Калифорнии в интервью Financial Times.

«Если мы все видим Америку на первом месте в мире, тогда нам следует играть сообща. И мы добьемся гораздо большего успеха», — добавил Шварценеггер. Он обратил внимание на недостаток вежливости в политике.

В июне Шварценеггер заявил о желании стать президентом, если бы не было запрета, и был уверен, что обязательно бы победил. Актер предположил, что легко бы победил, поскольку «люди ищут какой‑то новый ответ, не правого или левого крыла, а кого‑то, кто сможет объединить страну». Сам он позиционируется как республиканец.

Конституция США запрещает гражданам, родившимся в других государствах, баллотироваться на пост президента. Шварценеггер родом из Австрии.

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Арнольд Шварценеггер
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