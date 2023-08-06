Шварценеггер объяснил желание стать президентом США вопреки Конституции

В июне Шварценеггер заявил о желании стать президентом, если бы не было запрета, и был уверен, что обязательно бы победил. Актер предположил, что легко бы победил, поскольку «люди ищут какой‑то новый ответ, не правого или левого крыла, а кого‑то, кто сможет объединить страну». Сам он позиционируется как республиканец.