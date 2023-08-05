Американка побила рекорд по самой громкой отрыжке. Она рыгнула на 107,3 децибела

Рекордсменка сказала, что осознала, насколько громко она рыгает, несколько лет назад. Тогда из‑за отрыжки ее выгнали из бара. Кимберли годами развлекала друзей неординарным умением, а некоторое время назад завела тикток, чтобы и там радовать своим талантом. Там на ее аккаунт Kimycola подписаны около 5000 человек.