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Американка побила рекорд по самой громкой отрыжке. Она рыгнула на 107,3 децибела

Семён Гудошников
Сегодня в 15:10

Кимберли Винтер из американского штата Мэриленд попала в Книгу рекордов Гиннесса за самую громкую отрыжку среди женщин. Ей удалось рыгнуть на 107,3 децибела, что сравнимо с громкостью на рок-концерте или в ночном клубе. Об этом сообщает Oddity Central.

Чтобы достичь столь впечатляющего результата, девушка неделями экспериментировала с различными продуктами и напитками, определяя, как они влияют на громкость ее отрыжки. В звукопоглощающую комнату американской радиостанции iHeartRadio, где был зафиксирован рекорд, она направилась, подкрепившись проверенной комбинацией — завтрак, кофе и пиво.

По словам Кимберли, она обладает даром громкой отрыжки с детства. Ее родители привыкли к этому с годами, но до сих пор иногда просят сдерживать отрыжку. К слову, младшая сестра Кимберли тоже многообещающая рыгальщица.

Рекордсменка сказала, что осознала, насколько громко она рыгает, несколько лет назад. Тогда из‑за отрыжки ее выгнали из бара. Кимберли годами развлекала друзей неординарным умением, а некоторое время назад завела тикток, чтобы и там радовать своим талантом. Там на ее аккаунт Kimycola подписаны около 5000 человек.

До этого рекорд по самой громкой отрыжке среди женщин принадлежал итальянке Элизе Каньони. В 2009 году ей удалось рыгнуть на 107 децибел.

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