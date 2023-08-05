Китай обвинил российских пограничников в «варварском» обращении со своими гражданами

В видео Цзинь жалуется на то, что российские пограничники трижды досмотрели его багаж, допрашивали его и друзей в течение четырех часов, а также «обращались как с преступниками», в итоге им отказали во въезде. Также у группы аннулировали туристические визы, уточнила дипмиссия.