Китай обвинил российских пограничников в «варварском» обращении со своими гражданами

Китайские дипломаты выразили протест российским властям после того, как известного видеоблогера и его друзей более четырех часов допрашивали и не пустили в страну из Казахстана. Об этом сообщает South China Morning Post.
Посольство КНР в Москве заявило в своем аккаунте в WeChat, что оно пожалуется на «варварское и чрезмерное» обращение с китайскими гражданами.
«Мы ясно дали понять, что этот инцидент серьезно нарушил законные права китайских граждан и совершенно не соответствует нынешним дружественным отношениям между Китаем и Россией и растущей тенденции к более тесному обмену персоналом между нашими странами», — говорится в заявлении.
«Посольство обратилось к российской стороне с просьбой провести дополнительное расследование злоупотреблений пограничниками своих полномочий и предоставить нам удовлетворительный ответ», — добавляют дипломаты.
В заявлении говорится, что российские официальные лица пояснили, что китайские путешественники были отклонены из‑за несоответствия предоставленной ими информации о планах поездки, и отрицают наличие какой‑либо дискриминации в их отношении.
В понедельник пользователь под ником Цзинь Вэньсинь опубликовал на Douyin, китайской версии TikTok, видеоролик, в котором рассказал о том, что с ним произошло, когда он пытался проехать через пограничный пункт в районе Астрахани.
Хотя в заявлении посольства не были названы конкретные лица, его версия событий совпала с деталями ролика Цзиня, который с момента публикации заработал более 30 000 лайков. У мужчины более 900 тыс. подписчиков.
В видео Цзинь жалуется на то, что российские пограничники трижды досмотрели его багаж, допрашивали его и друзей в течение четырех часов, а также «обращались как с преступниками», в итоге им отказали во въезде. Также у группы аннулировали туристические визы, уточнила дипмиссия.