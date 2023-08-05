Бесплатная раздача PS5 от популярного стримера вызвала хаос и насилие на Манхэттене

В парке «Юнион-сквер» в Нью-Йорке собрались около 2000 человек в ожидании бесплатных приставок. Стример пообещал в своих соцсетях, где у него около 10 млн подписчиков, раздать пришедшим на встречу 300 устройств.
На это отреагировала полиция, которая объявила «мобилизацию четвертого уровня» и отправила на место примерно 1000 офицеров. Правоохранители призвали жителей избегать этого района, поезда метро проезжали ближайшую станцию без остановки.
Некоторые собравшиеся начали применять насилие по отношению к правоохранителям и другим присутствующим, заявил начальник местного отдела полиции. По его словам, часть молодых людей ворвалась на строительную площадку в парке и начала бросаться бутылками, камнями, банками с краской. Другие в это время ходили с лопатами и топорами. Некоторые люди зажигали фейерверки и бросали их в полицию и других присутствующих.
В результате несколько человек получили ранения, их лица были в крови, кто‑то впал в приступ паники. Полиция попробовала разогнать толпу, но, когда этого не вышло, приступила к задержаниям. Были арестованы 65 человек, включая самого Кая Сената. Минимум трое правоохранителей ранены.
Стримеру могут выдвинуть обвинения в «подстрекательстве к беспорядкам». По данным CBS, у него не было разрешения на проведение этого мероприятия.
Кай Сенат присоединился к Twitch в 2021 году и вскоре стал одним из самых популярных и влиятельных лиц площадки (сейчас у него 6,5 млн фолловеров на твиче). В своих стримах он записывает реакции на поп-культурные феномены и берет интервью у звезд, таких как Ice Spice и Lil Baby.