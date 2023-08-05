Бесплатная раздача PS5 от популярного стримера вызвала хаос и насилие на Манхэттене

Некоторые собравшиеся начали применять насилие по отношению к правоохранителям и другим присутствующим, заявил начальник местного отдела полиции. По его словам, часть молодых людей ворвалась на строительную площадку в парке и начала бросаться бутылками, камнями, банками с краской. Другие в это время ходили с лопатами и топорами. Некоторые люди зажигали фейерверки и бросали их в полицию и других присутствующих.