Каждый второй россиянин считает себя интернет-зависимым

Почти половина россиян (45%) замечает у себя признаки зависимости от гаджетов и интернета, а каждый восьмой (13%) уверен в наличии такой зависимости. Об этом говорится в исследовании портала Superjob, пишет РБК.
Бóльшая доля уверенных в своей зависимости среди мужчин (15% против 11% у женщин). При этом женщины чаще предполагают, что они зависимы (34% против 30% у мужчин). Лишь каждый пятый респондент не видит у себя признаков зависимости.
Чаще замечают у себя подобные признаки россияне младше 34 лет (57%). Среди участников опроса старше 45 лет, доля таких людей составила 37%.
Более трети респондентов стараются время от времени отдыхать от гаджетов и интернета: 15% отказываются от них на несколько часов ежедневно, 10% делают это несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в год.
Часть респондентов, которые не устраивают отдых от гаджетов, объясняют это тем, что не могут позволить себе остаться без связи. Некоторые отказавшиеся организовать цифровой детокс воспринимают гаджеты и интернет как естественную среду обитания.
По словам экспертов, цифровая зависимость россиян растет — в 2021 году в ней признались 42% опрошенных. Увеличилась и доля тех, кто не может и не хочет отдыхать от гаджетов, — с 54% до 61%.
Ранее Superjob выяснил, что каждый второй россиянин поддерживает введение четырехдневной рабочей недели. При этом доля противников трех выходных опустилась до самой низкой отметки за последние четыре года.