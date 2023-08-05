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Каждый второй россиянин считает себя интернет-зависимым

Семён Гудошников
Сегодня в 11:07

Почти половина россиян (45%) замечает у себя признаки зависимости от гаджетов и интернета, а каждый восьмой (13%) уверен в наличии такой зависимости. Об этом говорится в исследовании портала Superjob, пишет РБК.

Бóльшая доля уверенных в своей зависимости среди мужчин (15% против 11% у женщин). При этом женщины чаще предполагают, что они зависимы (34% против 30% у мужчин). Лишь каждый пятый респондент не видит у себя признаков зависимости.

Чаще замечают у себя подобные признаки россияне младше 34 лет (57%). Среди участников опроса старше 45 лет, доля таких людей составила 37%.

Более трети респондентов стараются время от времени отдыхать от гаджетов и интернета: 15% отказываются от них на несколько часов ежедневно, 10% делают это несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в год.

Часть респондентов, которые не устраивают отдых от гаджетов, объясняют это тем, что не могут позволить себе остаться без связи. Некоторые отказавшиеся организовать цифровой детокс воспринимают гаджеты и интернет как естественную среду обитания.

По словам экспертов, цифровая зависимость россиян растет — в 2021 году в ней признались 42% опрошенных. Увеличилась и доля тех, кто не может и не хочет отдыхать от гаджетов, — с 54% до 61%.

Ранее Superjob выяснил, что каждый второй россиянин поддерживает введение четырехдневной рабочей недели. При этом доля противников трех выходных опустилась до самой низкой отметки за последние четыре года.

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