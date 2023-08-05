В Казахстане могут запретить товары с символами Z и V

Генпрокуратура Казахстана предложила запретить в стране товары с «этнополитической символикой», в том числе с символами Z, V и логотипом ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Nur.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей республики «Атамекен».
Представитель прокуратуры Семея Куат Бапинов отметил, что после начала российской военной операции на Украине в Казахстане участились случаи демонстрации символики V и Z на одежде, игрушке и транспортных средствах. В торговых сетях рекламируют и продают продукты под наименованиями «Армия России», «Вежливые люди» и другими, которые, по словам Капинова, вызвали в обществе неоднозначную реакцию.
«В связи с этим Генпрокуратурой РК в текущем году направлено предложение в правительство РК о законодательном запрете и установлении административной ответственности за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территорию страны атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства», — сообщил прокурор.
До принятия поправок бизнесменам посоветовали изъять из продажи печатную, игрушечную, сувенирную и другую продукцию «этнополитизированной направленности». Владельцам торговых помещений рекомендовали не реже раза в месяц осматривать, какие товары продают арендаторы.