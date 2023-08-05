В Казахстане могут запретить товары с символами Z и V

Представитель прокуратуры Семея Куат Бапинов отметил, что после начала российской военной операции на Украине в Казахстане участились случаи демонстрации символики V и Z на одежде, игрушке и транспортных средствах. В торговых сетях рекламируют и продают продукты под наименованиями «Армия России», «Вежливые люди» и другими, которые, по словам Капинова, вызвали в обществе неоднозначную реакцию.