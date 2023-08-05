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В Казахстане могут запретить товары с символами Z и V

Семён Гудошников
Сегодня в 09:14
Обновлено в 10:50:

Палата предпринимателей Казахстана удалила сообщение о запрете в стране товаров с Z и V. Казахстанское издание Orda отмечает, что до удаления новость редактировалась — в ней смягчались формулировки. Будут ли запрещать в Казахстане такие товары, теперь неясно.

Генпрокуратура Казахстана предложила запретить в стране товары с «этнополитической символикой», в том числе с символами Z, V и логотипом ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Nur.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей республики «Атамекен».

Представитель прокуратуры Семея Куат Бапинов отметил, что после начала российской военной операции на Украине в Казахстане участились случаи демонстрации символики V и Z на одежде, игрушке и транспортных средствах. В торговых сетях рекламируют и продают продукты под наименованиями «Армия России», «Вежливые люди» и другими, которые, по словам Капинова, вызвали в обществе неоднозначную реакцию.

«В связи с этим Генпрокуратурой РК в текущем году направлено предложение в правительство РК о законодательном запрете и установлении административной ответственности за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территорию страны атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства», — сообщил прокурор.

До принятия поправок бизнесменам посоветовали изъять из продажи печатную, игрушечную, сувенирную и другую продукцию «этнополитизированной направленности». Владельцам торговых помещений рекомендовали не реже раза в месяц осматривать, какие товары продают арендаторы.

Прошлой весной публичную демонстрацию символов Z и V запретили власти Латвии, аналогичная мера действует в Германии. В Украине символы российской армии можно размещать лишь на выставках музеев, в учебниках и использовать в научных работах.

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