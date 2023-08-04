В Хьюстоне женщина несколько дней обыскивала канализацию, чтобы спасти щенков

В американском городе Хьюстоне женщина по имени Келли Клеменс в течение нескольких дней обыскивала ливневую канализацию в поисках тонущих бездомных щенков. Об этом сообщил The Washington Post.
Женщина узнала о том, что животные попали в беду, когда собиралась заснуть. Она, как утверждает издание, немедленно вскочила с кровати и поехала на место происшествия.
Клеменс занимается спасением животных уже восемь лет. Ранее она помогала собакам, кошкам, опоссумам, енотам. Всего на счету женщины и ее собаки-спасателя Жизель — не менее ста зверей.
Во время своей работы Клеменс приходилось спускаться за животными в канализацию. Дело в том, что у Келли — миниатюрная фигура и рост около 152 см. Это позволяет ей проникать туда, куда не смогли бы пролезть другие спасатели.
Поэтому девушка без сомнений спустилась под землю и в этот раз, прихватив с собой игрушечный фонарик своих шестилетних сыновей-близнецов. Там Клеменс увидела две пары щенячьих глаз, которые вскоре скрылись в темноте.
Найти щенков снова на глубине около двух метров у Келли не получилось. Спустя более чем три часа женщина и прибывшие на место специалисты по спасению животных выбрались из канализации, так и не отыскав собак.
Поспав несколько часов, Клеменс вместе с еще несколькими добровольцами вернулась туда, где видела щенков. Волонтеры искали собак «с рассвета до заката», рассказала она. В тот день удалось найти только одно животное, которое само выбралось из ливневой канализации.
На следующий день Келли вернулась за потерянным щенком уже одна, несмотря на то, что поранила ногу во время предыдущего спуска под землю. Ей пришлось начать курс антибиотиков, чтобы предотвратить заражение, но это не остановило женщину.
«Я знала, что никто этого не сделает, поэтому знала, что должна вмешаться», — рассказала позднее Клеменс, отметив, что ни разу за восемь лет не теряла собаку и не собирается допустить это сейчас.
На данный момент Келли не удалось найти второго щенка. Однако женщина обнаружила третьего — он гулял по улице. Псу, вероятно, повезло не упасть в «ливневку» вместе с его братьями.
В данный момент Клеменс собирает средства на лечение собак. Один щенок находится сейчас в частном приюте, другой — в городском приюте. Третьего девушка продолжает искать в ливневой системе Хьюстона.