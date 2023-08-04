Реклама
Новости

В Steam появилась игра за миллион долларов. Раньше ее можно было купить за 59 центов

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:17

Стоимость раннего доступа к многопользовательской хоррор-игре Spooky Men на платформе Steam достигла 1 млн долларов — это самая большая сумма, которую там предлагалось заплатить за игру. Об этом написал портал Game Rant.

Игра вышла в мае 2023 года. Изначально релиз получил негативные отзывы, однако сейчас Spooky Men вновь заинтересовала геймеров, в том числе из‑за необъяснимо высокой цены и кодов, которые разработчик распространяет через Discord.

Spooky Men выпустила компания Bloody Bear. Первоначально игру можно было купить за 6 долларов, а в период распродаж даже за 59 центов. Новая цена на релиз выглядит на фоне этого скорее шуткой разработчиков.

1 из 4
2 из 4
3 из 4
4 из 4

Spooky Men позволяет одновременно играть сразу восьми людям. Им предлагается выжить в доме с привидениями, играть можно как за людей, так и за привидений. Чтобы человеческим персонажам пройти игру, им необходимо действовать сообща.

Игра доступна на ПК. На мобильных консолях она не выходила. В данный момент отзывы на Spooky Men — смешанные, хотя многие из обзоров не носят серьезный характер и написаны с юмором.

В разных регионах Spooky Men доступна по разной цене. В Индонезии игру можно приобрести за 661 доллар, во Вьетнаме — за 904, в Колумбии — за 2438, а в России — за 10 млн рублей.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»