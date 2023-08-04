В Steam появилась игра за миллион долларов. Раньше ее можно было купить за 59 центов

Стоимость раннего доступа к многопользовательской хоррор-игре Spooky Men на платформе Steam достигла 1 млн долларов — это самая большая сумма, которую там предлагалось заплатить за игру. Об этом написал портал Game Rant.
Игра вышла в мае 2023 года. Изначально релиз получил негативные отзывы, однако сейчас Spooky Men вновь заинтересовала геймеров, в том числе из‑за необъяснимо высокой цены и кодов, которые разработчик распространяет через Discord.
Spooky Men выпустила компания Bloody Bear. Первоначально игру можно было купить за 6 долларов, а в период распродаж даже за 59 центов. Новая цена на релиз выглядит на фоне этого скорее шуткой разработчиков.
Spooky Men позволяет одновременно играть сразу восьми людям. Им предлагается выжить в доме с привидениями, играть можно как за людей, так и за привидений. Чтобы человеческим персонажам пройти игру, им необходимо действовать сообща.
Игра доступна на ПК. На мобильных консолях она не выходила. В данный момент отзывы на Spooky Men — смешанные, хотя многие из обзоров не носят серьезный характер и написаны с юмором.
В разных регионах Spooky Men доступна по разной цене. В Индонезии игру можно приобрести за 661 доллар, во Вьетнаме — за 904, в Колумбии — за 2438, а в России — за 10 млн рублей.