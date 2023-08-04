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Видео дня: в Бостоне полицейский решил опробовать детскую горку и скатился с нее кубарем

Виктория Шанина
Сегодня в 22:55

Офицер полиции Бостона в служебной форме решил скатиться с детской горке, но эта высота ему не поддалась — правоохранитель полетел с аттракциона кубарем. Об этом пишет местное новостное агентство Boston 25.

Детскую площадку отремонтировали совсем недавно и полицейский, судя по всему, захотел опробовать новую горку. Правда, он не учел, что на ней висела табличка с указанием максимального возраста — 12 лет.

Падение полицейского попало на видео и его успех был обеспечен (ролик действительно забавный). Оно набрало миллионы просмотров в TikTok, а также попало на YouTube и в Twitter.

В полиции Бостона агентству рассказали, что офицер получил незначительные ушибы, но с ним все в порядке. Он использовал личную страховку для обращения ко врачу и не пропустил ни одного вызова, поэтому обошелся без дисциплинарных взысканий.

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