Компания Google предложила сотрудникам ночевать в отеле за $99 на территории кампуса

Компания Google предложила сотрудникам оставаться на ночь в отеле, расположенном прям на кампусе. Стоимость ночи в гостинице для работников — $99, сообщил CNBC.
Неизвестно, насколько такое «летнее предложение» оказалось востребованным. Но в компании надеются, что оно позволит Google легче перестроиться и организовать гибридный формат работы.
«Только представьте, что утром вам не нужно ехать на работу, а вместо этого вы можете поспать лишний час и избежать лишних движений. Затем вы можете выйти из своей комнаты и быстро позавтракать вкусным завтраком или потренироваться перед началом работы», — говорится в рекламе предложения.
Также команду пытаются привлечь «тихими вечерами на террасе на крыше» и возможностью поучаствовать в одном из «веселых местных мероприятий».
В компании рассчитывают, что предложение поможет сотрудникам Google решить проблему с жильем. В окрестностях офиса в Сан-Франциско одни из самых высоких цен на недвижимость.
Многие работники коропорации, впрочем, отреагировали на идею останавливаться в отеле со скепсисом. Они отметили, что проживание на кампусе летом может нарушить баланс между работой и личной жизнью.
«Теперь я могу вернуть часть своей зарплаты Google», — пошутил один из сотрудников в корпоративном чате. Но нашлись и те, кто посчитал жизнь на кампусе вполне привлекательной возможностью.