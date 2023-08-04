Компания Google предложила сотрудникам ночевать в отеле за $99 на территории кампуса

«Только представьте, что утром вам не нужно ехать на работу, а вместо этого вы можете поспать лишний час и избежать лишних движений. Затем вы можете выйти из своей комнаты и быстро позавтракать вкусным завтраком или потренироваться перед началом работы», — говорится в рекламе предложения.