Стриптизерша вместо аниматорки: родители случайно заказали пятилетней девочке «Барби для взрослых»

Авторка истории утверждает, что гостья в костюме кукольной красотки осталась на детском празднике, но не стала демонстрировать шоу с раздеванием. «Я повсюду ходила за ней, будучи без ума от мысли, что Барби пришла на мой день рождения», — рассказывает @joolia_go0lia. Зато родители в это время «хорошо посмеялись» над неожиданным поворотом событий. К сожалению, блогерка не смогла найти в семейном архиве кадры с того дня, В следующем ролике она рассказала, что часть фотоальбомов пострадала, когда был затоплен подвал дома ее семьи.