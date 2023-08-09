Стриптизерша вместо аниматорки: родители случайно заказали пятилетней девочке «Барби для взрослых»

В связи с популярностью фильма Греты Гервиг о Барби говорят абсолютно все. Пока одни с помощью искусственного интеллекта превращают себя в культовую куклу, другие находят своих «странных Барби», измученных странными экспериментами во время игр. В связи с этой барбиманией тиктокерка @joolia_go0lia внезапно вспомнила странную историю из своего детства.
По словам девушки, когда ей исполнялось пять лет, ее мама решила устроить тематическую вечеринку для именинницы и гостей. Барби показалась идеальным вариантом для такого мероприятия. Когда дело дошло до выбора аниматорки, мать девочки обратилась к бумажной телефонной книге — в то время это был самый популярный способ найти нужный контакт.
Но в сам день рождения произошел казус. «Эта женщина пришла на праздник. Она оказалась стриптизершей», — с улыбкой вспоминает блогерка.
Авторка истории утверждает, что гостья в костюме кукольной красотки осталась на детском празднике, но не стала демонстрировать шоу с раздеванием. «Я повсюду ходила за ней, будучи без ума от мысли, что Барби пришла на мой день рождения», — рассказывает @joolia_go0lia. Зато родители в это время «хорошо посмеялись» над неожиданным поворотом событий. К сожалению, блогерка не смогла найти в семейном архиве кадры с того дня, В следующем ролике она рассказала, что часть фотоальбомов пострадала, когда был затоплен подвал дома ее семьи.
Комментаторы уверены, что праздник запомнился не только гостям, но и исполнительнице роли Барби. «Наверное, одна из лучших вечеринок, на которых она была! Бесплатный торт и никаких пьяниц», — пишут под роликом. «Бьюсь об заклад, что она тоже все еще вспоминает тот день», — добавляют смеющиеся над историей пользователи.