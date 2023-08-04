Калужский музей убрал с выставки экспонат «iКона» после угроз православных активистов

Калужский художественный музей мусора «Муму» снял с выставки экспонат под названием «iКона» после критики со стороны православного движения «Сорок сороков». Об этом говорится на сайте культурной площадки.
Экспонат «iКона» представляет собой образ Богородицы, собранный из старых микросхем и чипов. Активисты движения сочли, что он оскорбляет чувства верующих, и пожаловались в Следственный комитет и калужскому губернатору Владиславу Шапше.
«Разместив икону в таком виде и в таком месте, организаторы фактически попытались приравнять святые для верующих лики к мусору, а сами образы представили в виде карикатуры, также сделанной с элементами мусора», — написали представители «Сорока сороков» в телеграм-канале.
В музее пояснили, что пока экспонат возвратили владельцу, который намерен обратиться за проведением государственной культурологической экспертизы. Она должна определить, действительно ли «iКона» оскорбляет чувства верующих. Кроме того, владелец произведения искусства спросит, что об экспонате думают священники.
Полученная информация определит дальнейшую судьбу «iКоны» и будет опубликована на сайте музея. Представители «Муму» также опубликовали ряд сообщений в телеграм-канале православного движения. В них содержались призывы «отрубить голову» директору музея «прилюдно на Красной площади» и слова благодарности Сталину, что он в свое время якобы обуздал «картавых мракобесов».