Калужский музей убрал с выставки экспонат «iКона» после угроз православных активистов

Полученная информация определит дальнейшую судьбу «iКоны» и будет опубликована на сайте музея. Представители «Муму» также опубликовали ряд сообщений в телеграм-канале православного движения. В них содержались призывы «отрубить голову» директору музея «прилюдно на Красной площади» и слова благодарности Сталину, что он в свое время якобы обуздал «картавых мракобесов».