«Мы не можем найти ни одного лекарства»: сестра Селин Дион рассказала о состоянии здоровья певицы

«Мы не можем найти лекарство, которое работает, но так важно не терять надежды. Если честно, я думаю, что больше всего ей нужен именно отдых. Она всегда выкладывается по максимуму, всегда старается быть на высоте и первой на вершине. Но в какой‑то момент сердце и тело просто попытались что‑то сказать. Важно прислушаться к ним», — говорит Клодетт.