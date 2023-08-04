«Мы не можем найти ни одного лекарства»: сестра Селин Дион рассказала о состоянии здоровья певицы

Сестра Селин Дион Клодетт рассказала в интервью SheMazing о состоянии здоровья певицы, которая сейчас лечится от синдрома мышечной скованности (или жесткого человека).
По ее словам, сейчас с певицей постоянно находится еще одна их сестра Линда. Селин постоянно общается с врачами, но победить болезнь не получается.
«Мы не можем найти лекарство, которое работает, но так важно не терять надежды. Если честно, я думаю, что больше всего ей нужен именно отдых. Она всегда выкладывается по максимуму, всегда старается быть на высоте и первой на вершине. Но в какой‑то момент сердце и тело просто попытались что‑то сказать. Важно прислушаться к ним», — говорит Клодетт.
О диагнозе Селин стало известно в декабре 2022 года. Шоу, намеченные на весну 2023-го, были перенесены на 2024-й.
Синдром жесткого человека — редкое неврологическое заболевание, которым страдает один из миллиона. Лекарства от болезни не существует, но недуг можно лечить с помощью инъекций специальных антител, противотревожных препаратов и мышечных релаксантов.