Продюсер «Ведьмака» объяснил, зачем сериалу сюжетные упрощения

После выхода первой части третьего сезона «Ведьмака» в конце июня зрители поставили проекту худшие оценки за все время его существования. Средний рейтинг вышедших эпизодов на сайте IMDb тогда составлял 6,4 балла (а на момент написания этой новости и вовсе опустился до 5,7). Тем не менее, недавно «Ведьмак» вернул себе первенство в еженедельном рейтинге Netflix.