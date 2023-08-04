Продюсер «Ведьмака» объяснил, зачем сериалу сюжетные упрощения

По мнению продюсера, упрощать историю книги нужно, чтобы сериал оказался понятен более широкой аудитории. «Нужно учитывать зрителей с разным опытом и из разных уголков мира, а также то, что значительная часть аудитории живет в США», — пояснил он.
«Всем нам тяжело с этим мириться, но чем больше в сюжете тонкостей и комплексности, тем меньше людей он привлечет. Иногда упрощения могут зайти слишком далеко, но подобные решения необходимо принимать», — отметил Багинский.
Продюсер отметил, что иногда сюжетные изменения происходят их-за непредвиденных обстоятельств, к примеру, болезни актера. В таких случаях сценарий переписывают за несколько часов, поскольку никто не будет останавливать производство ради второстепенных сюжетных линии, сказал он.
«Существует много понятных причин, из‑за которых принимаются спорные решения. Но у зрителей нет этого контекста, поэтому их расстраивает, когда какой‑то аспект оказывается лучше в книге», — заявил Багинский.
После выхода первой части третьего сезона «Ведьмака» в конце июня зрители поставили проекту худшие оценки за все время его существования. Средний рейтинг вышедших эпизодов на сайте IMDb тогда составлял 6,4 балла (а на момент написания этой новости и вовсе опустился до 5,7). Тем не менее, недавно «Ведьмак» вернул себе первенство в еженедельном рейтинге Netflix.