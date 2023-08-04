Реклама
Новости

Продюсер «Ведьмака» объяснил, зачем сериалу сюжетные упрощения

Семён Гудошников
Сегодня в 13:13

Продюсер «Ведьмака» от Netflix Томаш Багинский ответил на один из самых частых упреков в сторону сериала — что шоу слишком упрощает некоторые сюжетные моменты из книг Анджея Сапковского. Багинский высказал свою позицию в интервью польскому изданию Wyborcza.

По мнению продюсера, упрощать историю книги нужно, чтобы сериал оказался понятен более широкой аудитории. «Нужно учитывать зрителей с разным опытом и из разных уголков мира, а также то, что значительная часть аудитории живет в США», — пояснил он.

«Всем нам тяжело с этим мириться, но чем больше в сюжете тонкостей и комплексности, тем меньше людей он привлечет. Иногда упрощения могут зайти слишком далеко, но подобные решения необходимо принимать», — отметил Багинский.

Продюсер отметил, что иногда сюжетные изменения происходят их-за непредвиденных обстоятельств, к примеру, болезни актера. В таких случаях сценарий переписывают за несколько часов, поскольку никто не будет останавливать производство ради второстепенных сюжетных линии, сказал он.

«Существует много понятных причин, из‑за которых принимаются спорные решения. Но у зрителей нет этого контекста, поэтому их расстраивает, когда какой‑то аспект оказывается лучше в книге», — заявил Багинский.

После выхода первой части третьего сезона «Ведьмака» в конце июня зрители поставили проекту худшие оценки за все время его существования. Средний рейтинг вышедших эпизодов на сайте IMDb тогда составлял 6,4 балла (а на момент написания этой новости и вовсе опустился до 5,7). Тем не менее, недавно «Ведьмак» вернул себе первенство в еженедельном рейтинге Netflix.

расскажите друзьям
теги
Netflix
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»