Реклама
Новости

Поглаживание собак полезно для здоровья — теперь это научно доказанно

Семён Гудошников
Сегодня в 10:16

Американские ученые выяснили, что кратковременное общение с собаками благоприятно сказывается на организме человека. Об этом сообщило Национальное Общественное Радио со ссылкой на Университет содружества Вирджинии (Virginia Commonwealth University).

Авторы исследования пришли к выводу, что за 5-20 минут, проведенных с собаками (не важно, своими или чужими), у людей падает уровень гормона стресса — кортизола. При этом уровень гормона счастья — окситоцина — растет.

По словам директора Центра взаимодействия человека и животных в Университете Содружества Вирджинии Нэнси Джи, это двухсторонний процесс — уровень окситоцина у собак тоже поднимается, когда они взаимодействуют с человеком. Окситоцин помогает укрепить иммунитет и состояние нервной системы.

Взаимодействие с собаками связано и с другими положительными эффектами, включая улучшение здоровья сердца и повышение физической активности. А недавно в ученые в Великобритании выяснили, что школьники, которые два раза в неделю кратковременно общались с собаками в классе, испытывали меньше стресса и улучшали когнитивные функции.

Адъюнкт-профессор Школы ветеринарной медицины в Университете Тафтса Меган Мюллер считает, что собаки благотворно влияют на нас, в том числе благодаря своим любопытству и непосредственности.

«Животные, и в особенности собаки, живут настоящим моментом. Они все время воспринимают окружающую среду с удивлением и трепетом, и они не вспоминают о том, что случилось с ними до этого днем», — говорит Мюллер. Она отмечает, что наблюдения за собаками, исследующими мир вокруг побуждает и нас «выходить из смартфона» и уделять больше внимания окружающей действительности.

Подробности по теме
Социологи выяснили, что хозяева собак счастливее, чем владельцы кошек
расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»