«Животные, и в особенности собаки, живут настоящим моментом. Они все время воспринимают окружающую среду с удивлением и трепетом, и они не вспоминают о том, что случилось с ними до этого днем», — говорит Мюллер. Она отмечает, что наблюдения за собаками, исследующими мир вокруг побуждает и нас «выходить из смартфона» и уделять больше внимания окружающей действительности.