Американские ученые выяснили, что кратковременное общение с собаками благоприятно сказывается на организме человека. Об этом сообщило Национальное Общественное Радио со ссылкой на Университет содружества Вирджинии (Virginia Commonwealth University).
Авторы исследования пришли к выводу, что за 5-20 минут, проведенных с собаками (не важно, своими или чужими), у людей падает уровень гормона стресса — кортизола. При этом уровень гормона счастья — окситоцина — растет.
По словам директора Центра взаимодействия человека и животных в Университете Содружества Вирджинии Нэнси Джи, это двухсторонний процесс — уровень окситоцина у собак тоже поднимается, когда они взаимодействуют с человеком. Окситоцин помогает укрепить иммунитет и состояние нервной системы.
Взаимодействие с собаками связано и с другими положительными эффектами, включая улучшение здоровья сердца и повышение физической активности. А недавно в ученые в Великобритании выяснили, что школьники, которые два раза в неделю кратковременно общались с собаками в классе, испытывали меньше стресса и улучшали когнитивные функции.
Адъюнкт-профессор Школы ветеринарной медицины в Университете Тафтса Меган Мюллер считает, что собаки благотворно влияют на нас, в том числе благодаря своим любопытству и непосредственности.
«Животные, и в особенности собаки, живут настоящим моментом. Они все время воспринимают окружающую среду с удивлением и трепетом, и они не вспоминают о том, что случилось с ними до этого днем», — говорит Мюллер. Она отмечает, что наблюдения за собаками, исследующими мир вокруг побуждает и нас «выходить из смартфона» и уделять больше внимания окружающей действительности.