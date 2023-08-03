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Полиция задержала мужчин, окунувших в фонтан девушку из‑за голубых волос

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:53

В Свердловской области полиция задержала двух мужчин, окунувших в фонтан в городе Каменск-Уральском 18-летнюю девушку. Об этом сообщил ГУ МВД России по Свердловской области.

Нападавшие оказались 1991 и 1993 годов рождения. Ранее они были судимы «за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков», рассказали правоохранители.

По данным полиции, мужчины не имели отношения к военной службе и не принимали участия в военных действиях на территории Украины. Ранее мать пострадавшей заявляла, что в ходе нападения преступники утверждали, что вернулись с СВО.

«Задержанные пояснили, что совершили противоправные деяния, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а мотивацией такого поступка стал непонравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами», — добавили в МВД.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В данный момент задержанные находятся под стражей. Они, по словам полицейских, уже принесли извинения своей жертву.

Нападение на девушку по имени Виктория произошло в Каменск-Уральском 1 августа. Двое мужчин столкнули незнакомую девушку в фонтан, били ее по лицу и угрожали убийством.

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