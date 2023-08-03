Нью-йоркский тикокер сыграл свадьбу одновременно с десятью женщинами

TikTok-блогер Эммануэль Лустин из Нью-Йорка сыграл свадьбу одновременно с десятью женщинами. Видео с неофициальной церемонии он опубликовал в своем аккаунте.
В ролике 28-летнего мужчину окружают десять девушек в белых бельевых комплектах. У всех них в руках есть букеты цветов, а у некоторых также можно заметить на головах свадебную фату.
Церемонию провели на пляже, этим можно объяснить выбранные наряды для свадьбы. По словам Лустина, его с девушками, которые говорят на разных языках, объединяет «любовь и позитивная энергия».
Блогер не впервые делится в соцсетях деталями своих отношений с многочисленными возлюбленными. Он нередко выкладывает ролики, где делает массаж девушкам. По профессии Лустин — массажист.
«Моя идея была в том, что я делаю все это для женщин. Я пытаюсь показать женщинам, что вот это то, чего вы все заслуживаете. Это то, чего заслуживают женщины от мужчин и кого бы то ни было», — признался тиктокер.