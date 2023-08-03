В Москве девочка-подросток потеряла сознание, пытаясь похудеть по методике тиктокерши

В Москве 13-летняя девочка потеряла сознание дома на глазах у собственной мамы, попытавшись похудеть по методике тиктокерши Александры Котской. Об этом сообщила Baza.
Блогерша рассказала в одном из роликов, как использовала для экстренного снижения веса медикаменты. Услышав истоорию Котской, школьница выпила 25 таблеток слабительного.
После этого девочка побледнела и упала в обморок. Мать подростка решила, что дочь решила совершить самоубийство. Однако сама школьница призналась, что хотела только быстро сбросить вес.
Котова в видео утверждала, что ей удалось похудеть буквально за пару часов при помощи таблеток. Ситуацию с обмороком подписчицы блогерша прокомментировала в инстаграме*.
Там девушка заявила, что рассказывала историю о том, как слабительное подействовало в самый неподходящий момент (на свидании), в качестве шутки. По словам Котовой, она предупреждала, что следовать ее примеру нельзя, и отказывалась назвать интересующимся подписчицам название препарата.
«Не делайте все, о чем говорят в интернете. Ни одно мое видео не является инструкцией к какому‑то действию. Это все смех. Эти истории реальны, но это было чисто ради юмора», — сказала Котова.
Блогерша, на которую в TikTok подписаны более 3 млн человек, также предложила пострадавшей девочке написать ей и пообещала провести подростку профилактическую беседу о том, что «так делать нельзя».
Несколькими часами ранее Котова анонсировала собственный марафон по похудению. 22-летняя девушка заявляет, что сама страдала от расстройства пищевого поведения в течение трех-четырех лет, но со временем научилась контролировать свой вес без вреда для здоровья.
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