В Москве девочка-подросток потеряла сознание, пытаясь похудеть по методике тиктокерши

Там девушка заявила, что рассказывала историю о том, как слабительное подействовало в самый неподходящий момент (на свидании), в качестве шутки. По словам Котовой, она предупреждала, что следовать ее примеру нельзя, и отказывалась назвать интересующимся подписчицам название препарата.