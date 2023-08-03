Норвежка покорила 14 горных вершин высотой 8 тыс. метров за рекордные 92 дня

После этого они направились в Пакистан, где совершили восхождения на Нанга Парбат, Гашербрум I, Гашербрум II, Брод Пик и Чогори. Последнюю гору они покорили 27 июля — ей стала K2, вторая самая высокая вершина в мире — 8611 метров. Одним из их проводников был 17-летний Нима Ринджи, который стал самым молодым человеком, покорившим K2.