Норвежка покорила 14 горных вершин высотой 8 тыс. метров за рекордные 92 дня

Жительница Норвегии Кристин Харила и ее проводник из Непала Тенджен Шерпа покорили 14 горных вершин высотой 8 тыс. метров за рекордные 92 дня. Об этом сообщает Reuters.
Первое восхождение Харила и Шерпа начали 26 апреля с самой низкой из 14 гор — Шишапангмы в Тибетском регионе Китая. Затем они покорили Эверест, Канченджангу, Лхоцзе, Макалу, Чой-Ойю, Джаулагири, Манаслу и Аннапурну в Непале.
После этого они направились в Пакистан, где совершили восхождения на Нанга Парбат, Гашербрум I, Гашербрум II, Брод Пик и Чогори. Последнюю гору они покорили 27 июля — ей стала K2, вторая самая высокая вершина в мире — 8611 метров. Одним из их проводников был 17-летний Нима Ринджи, который стал самым молодым человеком, покорившим K2.
Харила сказала, что решилась установить рекорд, чтобы изменить представление в обществе о женщинах-альпинистках. Теперь достижение норвежки и ее непальского спутника должна подтвердить Книга рекордов Гиннесса.
Восхождение на 14 высочайших пиков — это сложный подвиг, на который у других альпинистов обычно уходят годы. Предыдущий рекорд по их скоростному покорению принадлежал непальскому альпинисту Нирмалу Пурдже — ему, чтобы взобраться на эти горы, потребовалось в 2019 году 189 дней.