Instagram* ограничил возможность отправлять сообщения незнакомым людям

«Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя уверенно и контролировали ситуацию, когда открывают свои личные сообщения. Вот почему мы тестируем новые функции, это означает, что люди не смогут получать изображения, видео или несколько сообщений от кого‑то, на кого они не подписаны, до тех пор, пока не примут запрос на общение в чате», — заявила глава отдела безопасности женщин в Meta* Синди Саутворт.