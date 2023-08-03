Instagram* ограничил возможность отправлять сообщения незнакомым людям

Соцсеть Instagram* ввела новые правила для общения с незнакомыми людьми. Теперь им можно отправить только одно сообщение без фото или видео, сообщил TechCrunch.
Ограничение числа сообщений должно помочь пользователям справиться с нежелательными контактами. Чтобы отправлять незнакомцам более одного сообщения, последние должны одобрить запрос на переписку.
После этого общение станет привычным: в него можно будет включить голосовые сообщения и изображения. По мнению создателей соцсети, такой формат начала коммуникации должен понравиться женщинам, которые нередко сталкиваются с навязчивым вниманием мужчин.
«Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя уверенно и контролировали ситуацию, когда открывают свои личные сообщения. Вот почему мы тестируем новые функции, это означает, что люди не смогут получать изображения, видео или несколько сообщений от кого‑то, на кого они не подписаны, до тех пор, пока не примут запрос на общение в чате», — заявила глава отдела безопасности женщин в Meta* Синди Саутворт.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.