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Неизвестный подорвал гранату возле Москва-Сити и успел скрыться

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:59

Неизвестный мужчина подорвал гранату в Красногвардейском проезде возле Москва-Сити, сообщают телеграм-каналы Mash и Baza. Он успел скрыться, теперь его ищет полиция.

По словам очевидцев, молодой человек в синей одежде поссорился с владельцем одного из припаркованных поблизости автомобилей и бросил в его машину учебную гранату. Ударной волной выбило стекла автомобиля.

Телеграм-канал «112» поделился видео взрыва и фото неизвестного.

По данным Mash, мужчина сел в «ягуар» и стал угрожать водителю пистолетом. Владелец машины испугался и убежал. Тогда пассажир бросил учебную гранату в автомобиль и скрылся.

Накануне в Уфе военный-доброволец требовал прекратить заведенное на него дело о дезертирстве и угрожал вытащить чеку из гранаты. Он хотел пообщаться с главой Башкортостана Радием Хабировым и после встречи отдал взрывчатку росгвардейцам.

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