Неизвестный подорвал гранату возле Москва-Сити и успел скрыться

Накануне в Уфе военный-доброволец требовал прекратить заведенное на него дело о дезертирстве и угрожал вытащить чеку из гранаты. Он хотел пообщаться с главой Башкортостана Радием Хабировым и после встречи отдал взрывчатку росгвардейцам.