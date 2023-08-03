Неизвестный подорвал гранату возле Москва-Сити и успел скрыться

По словам очевидцев, молодой человек в синей одежде поссорился с владельцем одного из припаркованных поблизости автомобилей и бросил в его машину учебную гранату. Ударной волной выбило стекла автомобиля.
Телеграм-канал «112» поделился видео взрыва и фото неизвестного.
По данным Mash, мужчина сел в «ягуар» и стал угрожать водителю пистолетом. Владелец машины испугался и убежал. Тогда пассажир бросил учебную гранату в автомобиль и скрылся.
Накануне в Уфе военный-доброволец требовал прекратить заведенное на него дело о дезертирстве и угрожал вытащить чеку из гранаты. Он хотел пообщаться с главой Башкортостана Радием Хабировым и после встречи отдал взрывчатку росгвардейцам.
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