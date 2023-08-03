В Таиланде мужчина устроил пляжную вечеринку для пожилых собак

В Таиланде мужчина по имени Ниалл Харбисон, который владеет частным приютом для бездомных животных, устроил пляжную вечеринку для пожилых собак. Видео о мероприятии он опубликовал в инстаграме*.
Ниалл вывез четверых из 80 своих подопечных на побережье, чтобы те могли искупаться в море и насладиться солнцем. Харбисон выбрал для поездки тех псов, которые недавно перенесли тяжелые операции или имели проблемы со здоровьем.
Мужчина прокатил собак на фургоне, угостил их на пляже вкусными косточками и разрешил покачаться в гамаках. «Они почувствовали себя так, будто они снова маленькие щенки», — рассказал он.
«Дереку, МакМаффину, Снупу и Леди повезло все еще быть здесь. Они провели так много времени, получая лечение и восстанавливаясь, что сегодня я просто хотел подарить им что‑то, что они никогда не забудут», — признался Харбисон.
Ниалл отметил, что пляжная вечеринка не поможет ему спасти тысячи собак, как ему хотелось бы, но порадовать питомцев отдыхом тоже важно.
«Они не просто бесполезные существа, которых нужно оставить на улице умирать от боли несчастной одинокой смертью. Это замечательные животные, которые испытывают эмоции так же, как и мы», — написал он.
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