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В Карелии двух рецидивистов обвиняют в убийстве 6 человек. Один из задержанных служил в «Вагнере»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:59

Суд отправил под арест двух жителей Карелии, подозреваемых в убийстве шести человек в поселке Деревянное. Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

Тела шести человек с телесными повреждениями нашли ночью 1 августа во время тушения пожара в двух домах. По данным МВД, погибшие получили ножевые ранения. Предварительной версией убийства СК называет «давний конфликт на бытовой почве».

По подозрению в убийстве задержали местных жителей 37 и 38 лет. На них завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК (убийство двух или более лиц, наказание — от восьми лет лишения свободы до пожизненного). СК уточняет, что оба мужчины ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления.

Местные СМИ выяснили, что один из задержанных — Игорь Софонов — участвовал в военной операции на Украине. Его из колонии завербовала ЧВК «Вагнер», рассказали изданию «Daily Карелия» местные жители. Кроме того, у Софонова в соцсетях есть фото в военной форме с автоматом, а но одной из аватарок — логотип отряда «Шторм».

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Следственный комитет
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