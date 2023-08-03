В Карелии двух рецидивистов обвиняют в убийстве 6 человек. Один из задержанных служил в «Вагнере»

По подозрению в убийстве задержали местных жителей 37 и 38 лет. На них завели уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК (убийство двух или более лиц, наказание — от восьми лет лишения свободы до пожизненного). СК уточняет, что оба мужчины ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления.