Как без слов намекнуть окружающим о своем настроении: тиктокерка распечатала героев «Головоломки»

Комментаторы называют задумку замечательной идеей и планируют использовать ее в офисе. И пока одни просят прислать фото сразу всех палочек, чтобы смастерить такие же, другие утверждают, что им подобное не пригодится благодаря выразительной мимике: «Я бы использовала их, но мое лицо обычно говорит само за себя». Но, судя по комментариям, многим все же проще информировать окружающих о своем состоянии с помощью мультгероев. «Не знала, что мне это нужно, но теперь знаю», — пишет одна из пользовательниц. А кто‑то уже смастерил «индикаторы настроения» для своей девушки.