Как без слов намекнуть окружающим о своем настроении: тиктокерка распечатала героев «Головоломки»

Иногда хочется, чтобы все окружающие могли точно считывать эмоции и, например, не приставать с лишними вопросами в моменты гнева. И мама пользовательницы твиттера @coche102 придумала, как оповещать близких о том, что творится у нее внутри, не прибегая при этом к словам. Она распечатала изображения героев мультфильма «Головоломка», которые олицетворяют пять базовых эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость, и прикрепила их к тонким деревянным палочкам. В зависимости от своего настроения в определенный момент времени она просто выбирает нужную и втыкает ее себе в волосы.
«Хотите увидеть кое‑что очаровательное? У моей мамы есть палочки со всеми персонажами из „Головоломки“, и она втыкает их себе в волосы в зависимости от того, как себя чувствует».
«Ха-ха-ха-ха».
«Я сделал такие же своей девушке, ха-ха-ха».
Комментаторы называют задумку замечательной идеей и планируют использовать ее в офисе. И пока одни просят прислать фото сразу всех палочек, чтобы смастерить такие же, другие утверждают, что им подобное не пригодится благодаря выразительной мимике: «Я бы использовала их, но мое лицо обычно говорит само за себя». Но, судя по комментариям, многим все же проще информировать окружающих о своем состоянии с помощью мультгероев. «Не знала, что мне это нужно, но теперь знаю», — пишет одна из пользовательниц. А кто‑то уже смастерил «индикаторы настроения» для своей девушки.