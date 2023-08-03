Pornhub закрыл доступ для жителей штата Арканзас. Это протест против закона о проверке возраста

Оператор Pornhub MindGeek заблокировал доступ к сайту всем пользователям в Арканзасе после вступления в силу закона о проверке возраста, сообщает The Messenger. Модераторы порносайта считают, что закон несет больше вреда, чем пользы.
Закон Арканзаса вступил в силу 1 августа. Pornhub не запрещается работать в штате, но теперь от него требуют, чтобы пользователь подтвердил свое совершеннолетие с помощью удостоверяющих личность документов. Pornhub заблокировал весь трафик с IP-адресов из Арканзаса в знак протеста, утверждая, что закон, призванный защитить детей, на самом деле вредит пользователям.
В MindGeek считают, что закон ставит под угрозу конфиденциальность, требуя при каждой попытке входа документы. Блокировка также распространяется на другие популярные сайты для взрослых под управлением MindGeek, например RedTube. Таким образом компания призывает пользователей выступить против закона и донести свое недовольство до местных властей.
Луизиана была первым штатом, принявшим аналогичный закон. Еще шесть штатов одобрили такие же законы, хотя некоторые из них вступят в силу только через несколько месяцев. На момент публикации MindGeek заблокировал доступ пользователям из Миссисипи, Юты и Вирджинии.