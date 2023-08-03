Pornhub закрыл доступ для жителей штата Арканзас. Это протест против закона о проверке возраста

Закон Арканзаса вступил в силу 1 августа. Pornhub не запрещается работать в штате, но теперь от него требуют, чтобы пользователь подтвердил свое совершеннолетие с помощью удостоверяющих личность документов. Pornhub заблокировал весь трафик с IP-адресов из Арканзаса в знак протеста, утверждая, что закон, призванный защитить детей, на самом деле вредит пользователям.