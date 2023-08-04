Нет плохих пород: как ранжировать собак по интеллекту от «самых смышленых» до «просто красавцев!»

Не все породы собак одинаково дрессируются: этот процесс очень зависит от особенностей характера и врожденных способностей хвостатых друзей. Некоторые будущие хозяева выбирают питомца именно по уровню его смышлености, и для этого им нужен сравнительный список. Пользовательница твиттера @welcometocapua наткнулась на один из них на сайте dogsbaikal.ru. Там 83 породы собак распределены по шести категориям, среди которых нет ни одной оскорбительной для четверолапых: лишь от «самых смышленых» до «просто красавцев!».
Этот рейтинг, ранжирующий собак по уровню интеллекта, составил Стенли Корен, профессор психологии и исследователь нейропсихологии, опубликовавший за свою жизнь более 400 статей. В 1994 году он выпустил книгу «Интеллект собак», в которой описал аспекты этой характеристики и предложил читателям простой способ оценить умственные способности своего любимца в домашних условиях. Для этого нужно было всего лишь полотенце: его следовало дать понюхать собаке, а потом накинуть на ее голову. Затем включить секундомер и засечь время, за которое пес сможет избавиться от ткани. «15 секунд или меньше — 5 баллов, 15–30 секунд — 4 балла, 30–60 секунд — 3 балла, 1–2 минуты — 2 балла. Если собака не сняла полотенце через 2 минуты — 1 балл», — говорилось в описании эксперимента. В этой же книге был представлен рейтинг пород, составленный на основе опроса 208 кинологов в Северной Америке.
Правда, в оригинале они шли от «самых умных» до «с самым низким уровнем интеллекта», но редакторы dogsbaikal.ru решили подчеркнуть, что нет плохих пород.
Пользователи умиляются добродушной классификации и узнают, в какой группе находится их питомец
Владельцы собак ищут в списке породу любимца и делятся открытиями в комментариях. Хозяйка корги, например, показала своего песика, попавшего в категорию «умниц». Некоторые пытаются придумать альтернативное определение, отталкиваясь от навыков питомца: может получиться «умница-упрямец-болван», периодически «вообще отключающий мозг» и не понимающий, куда и зачем побежал. А авторка изначального твита, опубликовавшая скрин с сайта, мечтает, чтобы к ней относились «с такой же нежностью и принятием, как составитель этого списка отнесся абсолютно ко всем собакам».