Нет плохих пород: как ранжировать собак по интеллекту от «самых смышленых» до «просто красавцев!»

Этот рейтинг, ранжирующий собак по уровню интеллекта, составил Стенли Корен, профессор психологии и исследователь нейропсихологии, опубликовавший за свою жизнь более 400 статей. В 1994 году он выпустил книгу «Интеллект собак», в которой описал аспекты этой характеристики и предложил читателям простой способ оценить умственные способности своего любимца в домашних условиях. Для этого нужно было всего лишь полотенце: его следовало дать понюхать собаке, а потом накинуть на ее голову. Затем включить секундомер и засечь время, за которое пес сможет избавиться от ткани. «15 секунд или меньше — 5 баллов, 15–30 секунд — 4 балла, 30–60 секунд — 3 балла, 1–2 минуты — 2 балла. Если собака не сняла полотенце через 2 минуты — 1 балл», — говорилось в описании эксперимента. В этой же книге был представлен рейтинг пород, составленный на основе опроса 208 кинологов в Северной Америке.