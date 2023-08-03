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Тиктокерка поинтересовалась, в чем заключается работа диджеев. Ей ответили десятками ремиксов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:46

32 млн просмотров набрал ролик тиктокерки Мэделин Арджи с вопросом: «Что, черт возьми, вообще делают диджеи?». Девушка не понимала, зачем они жмут какие‑то кнопки, и связаны ли эти кнопки вообще с чем‑нибудь. «Может, они так громкостью управляют?», — предположила она.

В комментариях под роликом некоторые задавались таким же вопросом, а еще интересовались, почему Арджи плачет и какой диджей ее обидел. Остальная часть комментаторов пришла уже после того, как видео завирусилось и ей один за другим стали отвечать диджеи. Группа диджеев и продюсеров Swedish House Mafia ответила коротко: «Мы чувствуем вайбы».

В отличие от Swedish House Mafia, диджей Amel не ограничился словами и записал минутный ремикс на видео Арджи, сделав вставки с мемными видео.

Подобным образом поступили и другие диджеи-тиктокеры. Tazi сделал ремикс из видео Арджи и трека «Calabria», который потом включил в клубе. Loud Luxury тоже включил своей ремикс слушателям, выведя ролик сразу на несколько экранов в клубе.

Группа Grass Petals сделала микс со знаменитым треком «Satisfaction» (пересмотрите пародию ульяновских курсантов). Результат понравился автору оригинала Бенни Бенасси, и тот поделился видео в своих соцсетях.

Диджей Emrave показал, как он превращает видео Арджи в ремикс прямо на микшере. Однако в комментариях сотни лайков собрали вопросы, которые задавала тиктокерка: «То есть ты жмешь пуск и делаешь громче и тише», «То есть дело в громкости», «Это доказывает ее мысль».

В комментариях под другими ремиксами некоторые тоже заявили, что так и не поняли, в чем заключается работа диджея.

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