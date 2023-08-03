Тиктокерка поинтересовалась, в чем заключается работа диджеев. Ей ответили десятками ремиксов

В комментариях под роликом некоторые задавались таким же вопросом, а еще интересовались, почему Арджи плачет и какой диджей ее обидел. Остальная часть комментаторов пришла уже после того, как видео завирусилось и ей один за другим стали отвечать диджеи. Группа диджеев и продюсеров Swedish House Mafia ответила коротко: «Мы чувствуем вайбы».