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В Петербурге 56-летнего мужчину выгнали с ЕГЭ за списывание и оштрафовали

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:56

Суд в Петербурге оштрафовал 56-летнего Игоря Веслополова на 3000 рублей по статье 19.30 КоАП за списывание на ЕГЭ по математике. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

«Московский комсомолец» пишет, что мужчина сдавал экзамен 26 июня в ГБОУ СОШ № 335 Пушкинского района. Наблюдательница комиссии заметила шпаргалку у мужчины на последней парте и попросила выйти его из кабинета.

Веслополов никак не объяснил свои действия при удалении с экзамена. В суд мужчина не явился.

По данным СМИ, Веслополов окончил Мурманский государственный педагогический институт по специальности «Физика и математика». «Фонтанка» пишет, что мужчина много лет занимается репетиторством по физике и математике.

Ранее суд Петербурга осудил одну из выпускниц за списывание на ЕГЭ по литературе. Девушка признала свою вину, суд вынес ей только устное предупреждение, признав нарушение малозначительным.

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