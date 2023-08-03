В Петербурге 56-летнего мужчину выгнали с ЕГЭ за списывание и оштрафовали

Суд в Петербурге оштрафовал 56-летнего Игоря Веслополова на 3000 рублей по статье 19.30 КоАП за списывание на ЕГЭ по математике. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.
«Московский комсомолец» пишет, что мужчина сдавал экзамен 26 июня в ГБОУ СОШ № 335 Пушкинского района. Наблюдательница комиссии заметила шпаргалку у мужчины на последней парте и попросила выйти его из кабинета.
Веслополов никак не объяснил свои действия при удалении с экзамена. В суд мужчина не явился.
По данным СМИ, Веслополов окончил Мурманский государственный педагогический институт по специальности «Физика и математика». «Фонтанка» пишет, что мужчина много лет занимается репетиторством по физике и математике.
Ранее суд Петербурга осудил одну из выпускниц за списывание на ЕГЭ по литературе. Девушка признала свою вину, суд вынес ей только устное предупреждение, признав нарушение малозначительным.