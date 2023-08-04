«Я не отвечаю за чувства других людей» и еще 10 мыслей из психотерапии, которые трудно принять

Каждый, кто обращался к специалистам по ментальному здоровью, хорошо знает, что психотерапия — важный, но непростой процесс принятия себя, понимания своих реакций и отношений с другими людьми. И некоторые прозрения, возникающие во время работы со специалистом, непросто воспринимать как истину. Пользовательницы реддита поделились такими осознаниями. Собрали 11 самых любопытных и провоцирующих на раздумья.
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«Несмотря на то что в моей жизни есть друзья и семья, я все еще самостоятельная личность, и мне нужно начать признавать, что одиночество — это хорошо. Будучи наедине с собой, вы не должны чувствовать себя одинокими», — itscheychey.
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«[Мне трудно смириться с тем], что мои родители (в основном моя мать) остаются эмоционально незрелыми и жестокими. Все мое детство это позиционировалось как нечто нормальное. Я знала, что они не были хорошими родителями, но не осознавала, какую травму получила, пока это не всплыло во время терапии», — TheGardenNymph.
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«Я не отвечаю за чувства других людей, даже когда им плохо из‑за моих действий. Например, когда мой папа разочарован тем, что я не получаю высшее образование, или когда моя мама расстроена из‑за того, что я больше не позволяю ей следить за мной. Сегодня на сеансе терапии я плакала из‑за этого. Вместо того чтобы делать то, что от меня хотят все вокруг, я должна делать то, что хочу я, и находить в этом счастье, даже если это причиняет кому‑то боль», — LandOfLostSouls.
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«Я делаю приятные вещи для других не потому, что я „хороший“ человек, а в корыстных целях, чтобы быть „в безопасности“. В детстве я неустанно пыталась сделать что‑то хорошее для своей матери-алкоголички, чтобы она не причинила мне вреда, и теперь, став взрослой, я радую других, чтобы они не отвергли меня», — Downtown_Detail2707.
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«Мои родители воспитали меня таким образом, что я просто забывала о своих потребностях, потому что это было проще, чем ожидать, что они их удовлетворят. Мне все еще трудно признать, что иногда у меня действительно есть потребности и что я ощущаю боль, когда они не удовлетворяются. Я все еще работаю над той частью, в которой я чувствую себя уродливой и непривлекательной, и думаю, что никто никогда по-настоящему меня не полюбит. Это тяжело», — sipsredpepper.
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«Иногда лучше жить дальше без извинений, которых ты так сильно ждешь, а не пытаться их получить. Некоторые люди просто не могут искренне извиниться за причиненную ими боль и травму», — SlipperyWhenWet67.
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«Когда‑нибудь я умру. Я пошла на терапию, потому что не могла перестать думать о смерти — о тромбах, инсультах, сердечных приступах, раке. Все вокруг говорили мне: „Не глупи, ты, конечно, не умираешь“, но это не успокаивало меня и совсем не помогало. Психотерапевт сказал мне, что я действительно с каждым днем оказываюсь все ближе к смерти, как и все остальные люди. Это факт, который мы все должны принять. И это помогло. Теперь я не живу в страхе перед неизбежным», — charlieclaree.
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«Тот, кто эмоционально недоступен, часто может заставить того, кто эмоционально доступен, почувствовать, что у второго слишком много потребностей, которые на самом-то деле базовые», — ReannaK.
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«Моя мать никогда не будет тем человеком, в котором я нуждаюсь, и я должна отказаться от той мечты о ней, которую я создала у себя в голове. Я могу сохранить ее в своей жизни или вычеркнуть из нее, но только приняв ее такой, какая она есть, и избавившись от вымысла», — powerslave22.
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«Вы чего‑то стоите, даже если ничего не привносите в мир. Вам не нужно доказывать свою ценность. И ваша самооценка не должна основываться исключительно на том, как вас воспринимают другие», — cygnets.
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«Я разговариваю сама с собой таким ужасным и полным ненависти тоном, каким никогда бы не осмелилась разговаривать с другим живым человеком. Я милосердна ко всем, кроме себя. Я сама себе худший критик, и такая тактика обречена на провал», — lucy1011.