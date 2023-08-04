«Я не отвечаю за чувства других людей» и еще 10 мыслей из психотерапии, которые трудно принять

«Я не отвечаю за чувства других людей, даже когда им плохо из‑за моих действий. Например, когда мой папа разочарован тем, что я не получаю высшее образование, или когда моя мама расстроена из‑за того, что я больше не позволяю ей следить за мной. Сегодня на сеансе терапии я плакала из‑за этого. Вместо того чтобы делать то, что от меня хотят все вокруг, я должна делать то, что хочу я, и находить в этом счастье, даже если это причиняет кому‑то боль», — LandOfLostSouls.