Питомец, а не ужин: как блогеры спасают из магазинов лобстеров и поселяют их у себя дома

В начале 2023-го авторы канала Barbs Buzzin, еще называющие себя «рыбными парнями», тоже завели необычного питомца, назвав его Ирл. Они решили, что их лобстер должен жить в наиболее комфортных условиях, а потому приобрели сразу большой аквариум на 473 литра. «Не можем дождаться, когда у тебя появится жена, а потом и дети, у вас будет отличная семья», — восторженно восклицает один из блогеров, погрузив омара в его новый дом. Ютуберы очень интересуются водными обитателями, а потому аквариум не стал первым в доме.