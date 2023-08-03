Питомец, а не ужин: как блогеры спасают из магазинов лобстеров и поселяют их у себя дома

Раков, крабов и лобстеров принято варить живыми — их мясо очень быстро портится после умерщвления, так как в их пищеварительном тракте начинают размножаться бактерии. Однако активисты PETA считают, что такую практику нужно запретить. «Как и все животные, омары могут чувствовать боль, и они страдают, когда их истязают, режут или варят заживо», — утверждается на сайте американской организации по защите прав животных.
Но не все видят в лобстерах еду, даже если те уже попали на прилавок продуктового магазина. В конце 2021 года ютубер Брейди Брэндвуд забрал из супермаркета живого омара, разрезал резинку, перетягивавшую его клешни, и отправил в заранее подготовленный аквариум. Ракообразное, которое казалось неподвижным, внезапно оживилось, попав в свой новый дом, и отправилось его изучать.
За это время видео посмотрели более 24 миллионов раз. Зрители благодарят блогера за спасение живого существа и обращают внимание, что оно «превращается из лишенного надежды и подчиненного своей судьбе» в того, кто с любопытством «изучает мир вокруг себя». «Этот человек буквально провернул то, что каждый 4-летний ребенок хотел бы сделать с лобстерами в продуктовом магазине», — говорится в одном из самых популярных комментариев под видео.
Брэндвуд назвал своего питомца Леоном и стал регулярно делиться с подписчиками новостями из его жизни. Например, показывать, как тот, пообедав мидиями, относит пустые раковины в угол аквариума — будто убирая за собой посуду.
В начале 2023-го авторы канала Barbs Buzzin, еще называющие себя «рыбными парнями», тоже завели необычного питомца, назвав его Ирл. Они решили, что их лобстер должен жить в наиболее комфортных условиях, а потому приобрели сразу большой аквариум на 473 литра. «Не можем дождаться, когда у тебя появится жена, а потом и дети, у вас будет отличная семья», — восторженно восклицает один из блогеров, погрузив омара в его новый дом. Ютуберы очень интересуются водными обитателями, а потому аквариум не стал первым в доме.
Ютубер Just Joshing месяц назад стал хозяином не одного, а сразу двух лобстеров — Кейши и Омлета. Он узнал, что некоторые виды омаров обычно живут стаями в естественной среде обитания, а потому позаботился о компаньоне для питомца. Сначала они пытались драться и потом, словно на боксерском ринге, расходились по углам. Но со временем у них появились новые интересы и занятия, так как в аквариум добавились растения и более мелкие обитатели.