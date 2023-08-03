Тюбик и манипулятор: зрители пришли к выводу, что инфантильный Пьеро недостоин Мальвины

В русскоязычных сегментах соцсетей существует шутливая классификация парней, согласно которой они делятся на тюбиков, штрихов, чечиков и масиков. Масик — самый положительный из них, это щедрый и заботливый мужчина, на которого можно положиться. Чечик и штрих немного похожи между собой, и так как критерии размыты, их часто путают. Обычно первый — ничем не примечательный молодой человек, а второй близок к нему по определению, но может быть быть замешан в каких‑то неприятных историях. Тюбиками называют инфантилов, которые не готовы отвечать за свои слова, при этом они зачастую вызывают к себе незаслуженную симпатию.
Недавно тиктокеры вспомнили про советский фильм «Приключения Буратино» 1976 года, снятый по одноименной сказке Алексея Толстого. Зрители обратили внимание на серенаду Пьеро в исполнении Алексея Рыбникова, текст к которой написал Булат Окуджава. Вечно меланхоличный герой поет о желании достать луну с неба для своей возлюбленной Мальвины. Однако он не может этого сделать: «Ведь ночью нужно спать». Потом он смотрит на солнце, и хочет достать с небес уже его. Но, по его мнению, это тоже невозможно: «Ведь утром трудно встать».
Блогерка @black_mariel сняла под отрывок из песни ролик, который подписала фразой «Выросла и поняла, почему Мальвина так и не выбрала Пьеро».
Комментаторы согласились с авторкой видео, что Пьеро недостоин своей возлюбленной. Его назвали «тюбиком» и «дедом инсайдом». «Это изворотливый чувак, который добивается своих целей, прикрываясь добродушием и жертвенной маской. Обычный манипулятор», — гласит один из самых популярных комментариев под тиктоком. Некоторые отмечают, что Буратино тоже не лучший вариант для романтических отношений: «Выбор между инфантилом и абьюзером, такое себе».
Однако в соцсети нашлись пользователи, которые не согласны с таким взглядом на персонажа. Сторонники Пьеро утверждают, что он не был безвольным пустословом, а всего лишь хотел угодить Мальвине. Например, зная, что возлюбленная серьезно относится к дисциплине, сделал вывод, что «ночью нужно спать». К тому же, напоминает @mary_sue.2, фильм был ориентирован на детскую аудиторию, которую пытались «незаметно подтолкнуть к мысли о важности распорядка дня». «Как можно настолько плохо смотреть мультфильм?» — удивляется тиктокерка @mentalicka, утверждая, что желание достать луну и солнце — лишь красивая метафора, ведь «Пьеро по определению поэт».