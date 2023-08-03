Тюбик и манипулятор: зрители пришли к выводу, что инфантильный Пьеро недостоин Мальвины

В русскоязычных сегментах соцсетей существует шутливая классификация парней, согласно которой они делятся на тюбиков, штрихов, чечиков и масиков. Масик — самый положительный из них, это щедрый и заботливый мужчина, на которого можно положиться. Чечик и штрих немного похожи между собой, и так как критерии размыты, их часто путают. Обычно первый — ничем не примечательный молодой человек, а второй близок к нему по определению, но может быть быть замешан в каких‑то неприятных историях. Тюбиками называют инфантилов, которые не готовы отвечать за свои слова, при этом они зачастую вызывают к себе незаслуженную симпатию.