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Слушаем ремикс на «Прекрасное далеко» в третьей части саундтрека Atomic Heart

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:15

Студия Mundfish опубликовала третью часть саундтрека Atomic Heart. В него вошли композиции из дополнения «Инстинкт истребления», релиз которого состоялся 2 августа.

В альбоме 19 песен, среди которых ремикс «Прекрасного далеко», а также композиции Boogrov, Zoanoid, ScaryON и Atlaxsys.

Первая часть саундтреков Atomic Heart увидела свет в феврале. В нее вошли треки Mujuice, Gamma Intel, Джеффри Дея, а также ремиксы на «Арлекино», «Трава у дома», «Я не Казанова», «Комарово» и «Стоят девчонки». Релиз второй части сборника состоялся 2 июня.

Видеоигра Atomic Heart, экшн от первого лица в альтернативной роботизированной версии СССР, вышла 21 февраля. 2 августа состоялся релиз DLC. В нем Майор Петров отправляется в путешествие по комплексу «Менделеев» и окружающим болотам.

«Афиша Daily» разбиралась, удачной ли получилась игра и почему она заставляет с грустью вспоминать не столько о Советском Союзе, сколько о российской игровой индустрии, кажущейся теперь такой же несбыточной мечтой, как мировой коммунизм.

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