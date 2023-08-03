В Мексике ребенок упал в кратер вулкана и выжил

По данным издания, ребенок находился на прогулке со своей 39-летней тетей, когда сорвался и упал на глубину около 50 метров. Мальчик выжил, но получил серьезную черепно-мозговую травму, повреждение левого колена и перелом левого плеча.
Пострадавшего вытащили из кратера и доставили на вертолете в детскую больницу. Спасатели считают, что ребенок сорвался из‑за сильных дождей в Мексике, которые размыли почву и спровоцировали небольшие оползни.
Вулкан Кситле высотой 300 метров расположен в нацпарке «Кумбре-дель-Ахуско». Единственный раз он извергался в период 245–315 годов нашей эры. В результате его извержения был разрушен город Куикуилько и образовалось лавовое поле площадью 80 метров.