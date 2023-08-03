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Вышел трейлер комедийного хоррора «Slotherhouse» про ленивца-маньяка

Виктория Шанина
Сегодня в 08:58

Американский кинопрокатчик Gravitas Ventures опубликовал официальный трейлер комедийного хоррора «Slotherhouse» («Дом ленивца»). Он посвящен ленивцу, который вышел из леса и стал серийным маньяком.

Судя по ролику, ленивец не только приспособился нападать на людей, но и вполне гармонично уживаться в человеческом обществе. Он спокойно моется в душе, скроллит соцсети и притворяется милым питомцем.

Согласно официальному синопсису картины, ученица старшей школы Эмили решает забрать ленивца к себе домой. Довольно скоро в доме начинают один за другим появляться тела погибших людей, и девушка вместе со своими подругами понимает, что за этим стоит новый питомец.

«Сможет ли Эмили и ее подруги спастись из дома? Или этот смертоносный ленивец с тремя острыми как бритва когтями слишком быстр для них?» — говорится в описании под трейлером.

«Slotherhouse» дебютирует в кинотеатрах США 30 августа.

За 2023-й год это уже как минимум второй хоррор об убийцах, которых мы не привыкли видеть в роли злодеев. В феврале вышел низкобюджетный ужастик «Винни-Пух: Кровь и мед», и создатели даже пообещали снять сиквел.

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