«Это такой запутанный мир. В нем столько всего есть. Это абсолютно взрывает мозг. Весь этот язык и „пасхалки“, как один человек связан с другим человеком, который сделал то-то, а этот вернулся, а тот умер… это потрясающе», — сказали артистка.