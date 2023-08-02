Звезда сериала «Корона» и фильма «Любовник леди Чаттерлей» Эмма Коррин рассказала журналу Empire о предвкушении съемок в фильме «Дэдпул 3», где небинарная актриса сыграет антигероя.
В интервью Коррин признались, что «действительно взволнованы возможностью сыграть злодея». «Я этого еще не делала, и это как зуд — хочется почесать», — заявили они.
По словам актрисы, режиссер Шон Леви предложил им роль после того, как увидел на сцене в спектакле «Орландо» по произведению Вирджинии Вульф. При этом Коррин, по собственному признанию, мало что знали о вселенной Marvel.
«Это такой запутанный мир. В нем столько всего есть. Это абсолютно взрывает мозг. Весь этот язык и „пасхалки“, как один человек связан с другим человеком, который сделал то-то, а этот вернулся, а тот умер… это потрясающе», — сказали артистка.
Коррин отметили, что всерьез узучили историю вселенной Marvel перед участием в новом проекте. «Я действительно понимаю, почему это так много значит для стольких людей», — признались они.
«Это феномен, и мне действительно повезло быть его частью, особенно частью „Дэдпула“, поскольку мне нравится тот факт, что он рефлективен и критически относится к собственной внутренней работе», — добавили актриса.