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Эмма Коррин рассказали о подготовке к роли злодейки в «Дэдпуле 3»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:34

Звезда сериала «Корона» и фильма «Любовник леди Чаттерлей» Эмма Коррин рассказала журналу Empire о предвкушении съемок в фильме «Дэдпул 3», где небинарная актриса сыграет антигероя.

В интервью Коррин признались, что «действительно взволнованы возможностью сыграть злодея». «Я этого еще не делала, и это как зуд — хочется почесать», — заявили они.

По словам актрисы, режиссер Шон Леви предложил им роль после того, как увидел на сцене в спектакле «Орландо» по произведению Вирджинии Вульф. При этом Коррин, по собственному признанию, мало что знали о вселенной Marvel.

«Это такой запутанный мир. В нем столько всего есть. Это абсолютно взрывает мозг. Весь этот язык и „пасхалки“, как один человек связан с другим человеком, который сделал то-то, а этот вернулся, а тот умер… это потрясающе», — сказали артистка.

Коррин отметили, что всерьез узучили историю вселенной Marvel перед участием в новом проекте. «Я действительно понимаю, почему это так много значит для стольких людей», — признались они.

«Это феномен, и мне действительно повезло быть его частью, особенно частью „Дэдпула“, поскольку мне нравится тот факт, что он рефлективен и критически относится к собственной внутренней работе», — добавили актриса.

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