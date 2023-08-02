Дуа Липу обвинили в нарушении авторских прав из‑за ремикса «Levitating»

Канте создал устройство, которое позволяет музыкантам трансформировать звучание какого‑либо инструмента путем изменения частотного наполнения звука. Дуа Липа получила разрешение на использование девайса в оригинальной песне.
Однако, по словам Канте, он не позволял артистке использовать talk box для записи ремиксов. Тем не менее, звуки, созданные при помощи устройства, появились сразу в нескольких ремикс-композициях, в том числе в «Blessed Madonna».
Из‑за этого Канте решил потребовать через суд компенсацию в размере более чем 20 млн долларов. Иск продюсера рассмотрит суд Лос-Анджелеса.
«Истец предпринимал многочисленные попытки решить этот вопрос без судебного разбирательства, но такие усилия не увенчались успехом из‑за нежелания ответчиков сотрудничать или принимать на себя ответственность за это вопиющее нарушение авторских прав», — заявили представители Канте.
Дуа Липа пока не прокомментировала выдвинутые обвинения.