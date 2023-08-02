Реклама
Новости

Дуа Липу обвинили в нарушении авторских прав из‑за ремикса «Levitating»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:46

Музыкальный продюсер Боско Канте подал иск в отношении певицы Дуа Липы из‑за ремикса ее трека «Levitating». Он обвинил артистку в нарушении авторских прав — незаконном использовании его технологии mobile talk box, сообщил Independent.

Канте создал устройство, которое позволяет музыкантам трансформировать звучание какого‑либо инструмента путем изменения частотного наполнения звука. Дуа Липа получила разрешение на использование девайса в оригинальной песне.

Однако, по словам Канте, он не позволял артистке использовать talk box для записи ремиксов. Тем не менее, звуки, созданные при помощи устройства, появились сразу в нескольких ремикс-композициях, в том числе в «Blessed Madonna».

Из‑за этого Канте решил потребовать через суд компенсацию в размере более чем 20 млн долларов. Иск продюсера рассмотрит суд Лос-Анджелеса.

«Истец предпринимал многочисленные попытки решить этот вопрос без судебного разбирательства, но такие усилия не увенчались успехом из‑за нежелания ответчиков сотрудничать или принимать на себя ответственность за это вопиющее нарушение авторских прав», — заявили представители Канте.

Дуа Липа пока не прокомментировала выдвинутые обвинения.

расскажите друзьям
люди
Липа Дуа
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»