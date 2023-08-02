В твиттере шутят над подписчиками премиума и их синими галочками. Маск разрешил скрывать галочки

В твиттере теперь можно скрыть синюю галочку, подтверждающую покупку пользователем премиум-подписки. Некоторые премиум-функции при этом работать перестанут.
Время от времени в твиттере шутят над покупателями подписки Twitter Blue. Зачастую это делают противники нового владельца соцсети Илона Маска, недовольные его изменениями.
«Этот мазафака заплатил за твиттер»
Сейчас Маск занимается новым названием соцсети — X вместо Twitter. Бизнесмен пытается создать «приложение для всего». Маленькая синяя птичка на логотипе исчезла на прошлой неделе, заменив ее «временным» логотипом X, который ненадолго появился на вершине офисного штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско.