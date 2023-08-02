На Камчатке уволили физрука, связавшего подростка в лагере. Дети заступились за мужчину

На Камчатке инструктор по физической культуре связал подростка, отдыхавшего в лагере «Металлист». Мужчину вскоре уволили, но дети не согласились с этим решением, сообщила «Газета.ru».
Одна школьница заявила изданию, что большинство подростков хорошо относились к физруку. По ее словам, мужчина связал 15-летнего воспитанника ради игры и вовсе не собирался его бить.
Таким образом инструктор хотел проучить мальчика, отличавшегося хулиганским поведением. Девочка подчеркнула, что якобы пострадавший парень сам «довел до белого каления» физрука.
«Могу с полной уверенностью в своих словах сказать, что физрук мальчика не бил, это была игра. Игрались так все; непонятно, почему сейчас мальчик так это воспринял и испугался», — сказала девочка.
Она добавила, что дети «очень расстроились» после увольнения физрука. «Он поддерживал наши идеи, всегда нам помогал, если надо где‑то что‑то оценить и внести правки», — пояснила школьница.
О подростке, который пожаловался на избиение со стороны физрука, девочка высказалась менее позитивно. Она заявила, что тот «всем кровь сворачивал на первой смене» и «злодействовал» на второй.
«Постоянно обзывался, толкался в коридорах, нарушал дисциплину, задирал соотрядников, вожатых и педагогов допобразования. Мог дать щелбан вожатому, когда у нас были общие сборы в холле», — отметила девочка.
Школьница добавила, что мальчик придумывал обидные клички другим детям, в том числе ей, и регулярно «творил хаос». Его, по ее словам, постоянно вызывали на профилактические беседы к старшему вожатому, но это не помогало.
В соцсетях распространилось видео, на котором физрук удерживает связанного по ногам подростка на кровати со словами «Мама не поможет». Мальчик при этом кричит и просит другого ребенка из отряда снимать происходящее на видео.
По словам матери ребенка, после произошедшего сын позвонил ей и плакал в трубку. Он заявил, что «вожатые и физрук связали и били по голове». Друг парня, как утверждает женщина, записал случившееся на видео. У мальчика забрали телефон, но тот успел переслать его родительнице.
Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту побоев несовершеннолетнего. Проверку инициировал и Минобр. В прокуратуре региона сообщили, что в лагере «Металлист» перед отбоем примерно шесть детей «веселились и играли в комнате отдыха для мальчиков».
«В процессе 15-летнего подростка связал веревкой 27-летний инструктор по физической подготовке, пояснивший сегодня представителю надзорного ведомства, что сделал это ради шутки», — добавили в ведомстве.