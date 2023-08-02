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«О, май» выпустили мерч в поддержку организованного подростками фестиваля в селе Лох

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:53

Подростки-организаторы сельского фестиваля «Новоселье» в Лоху Саратовской области и петербургская марка одежды «О, май» выпустили мерч в поддержку мероприятия.

На всех вещах нанесена фраза, являющаяся лозунгом села: «Людей объединяет хорошее», а также абстрактные аппликации природных мотивов. Создатели коллекции рассказали, что вдохновлялись эстетикой русского села и взяли за основу начертание шрифта, напоминающее листья кустарника, наклоны и засечки деревянных заборов.

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Мерч можно приобрести на сайте бренда или на площадке фестиваля. Футболка обойдется в 2490 рублей а шопер — в 1990. Часть средств пойдет на поддержку «Новоселья»

Мероприятие пройдет 5 августа. По словам учащихся в проектной школе «Кружка» и агентства Doing Great, в основе программы лежит быт села Лох.

В этот день запланированы квесты по территории, мастер-классы от жителей, экскурсии по ближайшим достопримечательностям, катание на единственном осле, футбол между сборными командами, лекции, концерт и гаражная распродажа. Узнать подробнее можно здесь.

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