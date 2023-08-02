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Mattel ищет «главного игрока в Uno» на зарплату в 17,7 тыс. долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 13:16

Компания по производству игрушек Mattel открыла вакансию на первого в истории «главного игрока в Uno» («Chief Uno Player»). Об этом пишет Sky News.

Работа временная: игрока берут всего на четыре недели. Но за один месяц ему заплатят в общей сложности 17,7 тыс. долларов (1,5 млн рублей) — по 4400 в неделю (367 тыс. рублей).

Приходить в офис придется всего четыре дня в неделю и выполнять там свои обязанности в течение четырех часов. А чтобы получить должность, кандидатам нужно ответить на четыре вопроса.

Фиксация на цифре 4 не случайна: «главный игрок в Uno» будет тестировать новейшее издание игры, которое получило название Uno Quatro. Основная цель новой настолки — собрать четыре одинаковых цвета или цифры в ряд, поочередно добавляя карточки на поле.

Среди задач на новой вакансии: играть в Uno, учить других людей правилам новой игры, а также помогать команде маркетологов создавать видеоконтент для соцсетей.

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