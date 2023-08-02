МТС запускают второй сезон бизнес-реалити «Сверхновая»

«Первый сезон бизнес-реалити „Сверхновая“ оставил просто потрясающие впечатления. Было так радостно увидеть столько женщин с горящими глазами, женщин, которые полны идей и хотят меняться и менять мир к лучшему. Я получила колоссальное удовольствие от общения с конкурсантками. И очень рада стать ведущей второго сезона этого проекта, ведь сегодня очень важно показать женщинам, что им открыта дорога в большой бизнес и они могут добиться необыкновенных высот», — говорит ведущая проекта Яна Чурикова.