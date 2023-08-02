МТС запускают второй сезон бизнес-реалити «Сверхновая»

МТС запускают второй сезон женского бизнес-реалити «Сверхновая», рассказали представители оператора «Афише Daily». К роли ведущей вернется Яна Чурикова.
Создатели обещают сделать второй сезон «Сверхновой» еще ярче и еще масштабнее. Участницы шоу смогут рассказать о своей бизнес-идее с телеэкрана на всю Россию, а победительница получит 10 млн рублей от МТС на развитие собственного дела.
Конкурсанток ожидает поездка в Москву и интенсивный курс предпринимателя, а также встреча с уже успешными бизнесменами. «МТС приглашают каждую женщину, которая хотела бы развивать свой бизнес в любой сфере. Главное — верить в себя и смело идти к цели!» — добавляют представители оператора.
Проект «Сверхновая» был представлен зрителям телеканала RU.TV в 2022 году. Авторы шоу рассказывают, что заявки на участие прислали 2000 целеустремленных женщин, лишь 20 из них попали в Москву, прошли курс молодого предпринимателя, улучшили свои скиллы и поборолись за приз от МТС — 5 миллионов рублей на развитие своего дела. Победительницей первого сезона стала Евгения Елескина из Вологды, проект которой был посвящен детскому онлайн-образованию.
«Первый сезон бизнес-реалити „Сверхновая“ оставил просто потрясающие впечатления. Было так радостно увидеть столько женщин с горящими глазами, женщин, которые полны идей и хотят меняться и менять мир к лучшему. Я получила колоссальное удовольствие от общения с конкурсантками. И очень рада стать ведущей второго сезона этого проекта, ведь сегодня очень важно показать женщинам, что им открыта дорога в большой бизнес и они могут добиться необыкновенных высот», — говорит ведущая проекта Яна Чурикова.