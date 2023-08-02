Власти США проверят 300 тыс. новых Tesla из‑за жалоб на внезапные потери рулевого управления

Государственная администрация контроля безопасности на дорогах США (NHTSA) начало расследование в отношении автопроизводителя Tesla. Владельцы новых электрокаров Model 3 и Model Y начали жаловаться на проблемы с рулевым управлением, пишет CNBC.
В NHTSA заявляют, что получили десятки жалоб от водителей, которые столкнулись с внезапной потерей рулевого управления из‑за проблем с гидроусилителем руля. В одном из случаев это привело к ДТП.
«Рулевое управление застряло в прямом положении во время движения. Транспортное средство может двигаться только по прямой, вперед или назад, и не может поворачивать. Включение и выключение [электрокара] не помогло решить проблему. Пришлось отбуксировать машину в службу Tesla», — говорится в одной из жалоб.
По предварительной оценке регулятора, расследование может затронуть до 280 тыс. седанов Model 3 и кроссоверов Model Y в США 2023 года выпуска.