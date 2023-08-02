Власти США проверят 300 тыс. новых Tesla из‑за жалоб на внезапные потери рулевого управления

«Рулевое управление застряло в прямом положении во время движения. Транспортное средство может двигаться только по прямой, вперед или назад, и не может поворачивать. Включение и выключение [электрокара] не помогло решить проблему. Пришлось отбуксировать машину в службу Tesla», — говорится в одной из жалоб.