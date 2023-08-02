От платьев для Bratz до нарядов для кей-поп-звезд: как британская дизайнерка прославилась в Корее

Ребекка росла в Ливерпуле и с детства интересовалась хенд-мейдом и модой: например, из подручных материалов изготавливала наряды для своих кукол Bratz. В колледже она изучала текстиль, искусство и дизайн, и в рамках учебного проекта преподавательница моды однажды предложила ей что‑то связать. Так появились ее первые самодельные топы-бикини.
Во время пандемии Ребекка работала барменшей, но продолжала вязать одежду и даже начала продавать изделия. В январе 2021 года появился ее собственный бренд, который она назвала Dainty Knit. Позднее девушка переехала в Сеул, хотя практически не знала корейского языка и могла произнести лишь несколько слов. Но она верила в свое дело и продолжала развивать маленький бренд. Уже через полгода после его создания одежду Dainty Knit надела американская инфлюэнсерка Эмма Чемберлен: стилистка приобрела для нее платье за 155 долларов.
Южнокорейская певица Hyun A
Южнокорейская группа StayC
Певица J из группы StayC
Chisa из японской группы XG
Эмма Чемберлен
Южнокорейская группа Shinee
Key из группы Shinee
Наряд с логотипами бренда Dainty Knit
В 2022 году работы Ребекки заметил стилист южнокорейского герлз-бенда StayC. Сначала участницы покупали одежду из уже существующего каталога, а потом дизайнерка начала вязать для них на заказ. Это сотрудничество сыграло важную роль в ее карьере: она заявила о себе в мире кей-попа, куда, по ее словам, не пускают «посторонних». «Мне пришлось завоевывать их доверие», — говорит она о работе с влиятельными имиджмейкерами.
И вскоре у молодой дизайнерки начали брать заказы другие популярные группы: для бенда Shinee, на инстаграм* которого подписано более 5,3 млн человек, Ребекка связала 24 балаклавы — 4 для певцов и еще 20 для танцоров. Среди известных исполнительниц, в гардеробе которых есть вещи Dainty Knit, — Hyun A, надевавшая вязаное мини-платье на свой концерт, и Chisa из японской группы XG.
Логотип бренда — дань уважения родному для Реббеки Ливерпулю. Звезда — с эмблемы крупнейшей британской судоходной компании White Star Line, а сердце внутри нее насквозь проткнуто элементом, который дизайнерка подсмотрела на заборе приюта Strawberry Fields, который увековечили в своем альбоме The Beatles.
Создательница Dainty Knit утверждает, что успех вязаных изделий в корейской индустрии моды стоит считать исключением из правил. «Я видела, как несколько человек пытались заниматься тем же, но у них не очень получается. Думаю, мне просто повезло. И возможно, мой дизайн выделяет меня», — предположила она.
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