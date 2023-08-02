От платьев для Bratz до нарядов для кей-поп-звезд: как британская дизайнерка прославилась в Корее

Во время пандемии Ребекка работала барменшей, но продолжала вязать одежду и даже начала продавать изделия. В январе 2021 года появился ее собственный бренд, который она назвала Dainty Knit. Позднее девушка переехала в Сеул, хотя практически не знала корейского языка и могла произнести лишь несколько слов. Но она верила в свое дело и продолжала развивать маленький бренд. Уже через полгода после его создания одежду Dainty Knit надела американская инфлюэнсерка Эмма Чемберлен: стилистка приобрела для нее платье за 155 долларов.