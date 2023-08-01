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В сети появился трейлер документального сериала об истории Верховного суда в США

Юлия Онодэра
Вчера в 23:02

На ютуб-канале Showtime опубликовали трейлер документального сериала «Deadlocked: How America Shaped the Supreme Court» («В тупике: как Америка сформировала Верховный суд»).

Проект выйдет 22 сентября на стриминговом канале Paramount+. Его автором станет лауреат премии «Эмми» Доун Портер. Он расскажет современную историю Верховного суда США, его участников и принятых решениях.

В сериале Портера будет четыре эпизода. Они раскроют суть ключевых событий в истории Верховного суда, таких как решение о законности абортов в США. Шоу станет ответом на растущее в Америке недоверие к судебной системе.

«Я хотел дать людям представление о том, как работает суд. Ты не обращаешь внимания до тех пор, пока не исчезнет то, что ты любишь, пока не будет отменено право, которым ты дорожишь. Поэтому я подумал, что было бы неплохо добавить что‑нибудь к этому разговору», — заявила Портер.

Режиссер отметила, что новостные репортажи важны, но они не сообщают о том, чем был Верховный суд в прошлом и каким он предстает перед нами сейчас. Портер рассчитывала, что судьи примут участие в сериале, но они отказались.

«Ближе всего мы смогли подобраться к нескольким клеркам. Клерки очень строго соблюдают этические правила, так что они не будут обсуждать индивидуальные разбирательства. Они связаны тайной. И я чувствую, что многие клерки относятся к своим этическим обязательствам, возможно, более серьезно, чем некоторые судьи. Но они бы рассказали вам обо всем, что было опубликовано», — поделилась он.

Среди тем, которые поднимет сериал, будет историческое решение о законности абортов в США, скандал с утечкой записей камер суда и изменения, которые произошли с Верховным судом во время президентского срока Дональда Трампа.

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