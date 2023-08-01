В сети появился трейлер документального сериала об истории Верховного суда в США

«Ближе всего мы смогли подобраться к нескольким клеркам. Клерки очень строго соблюдают этические правила, так что они не будут обсуждать индивидуальные разбирательства. Они связаны тайной. И я чувствую, что многие клерки относятся к своим этическим обязательствам, возможно, более серьезно, чем некоторые судьи. Но они бы рассказали вам обо всем, что было опубликовано», — поделилась он.