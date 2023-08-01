Французский экстремал погиб, пытаясь взобраться на небоскреб в Гонконге

Популярный в соцсетях французский экстремал Реми Лучиди погиб в Гонконге, сообщает The Guardian. Он сорвался с небоскреба.
30-летний Лучиди, известный под псевдонимом Реми Энигма, погиб вечером 27 июля. Его тело нашли во одном из дворов престижного района Мид-левелс. Экстремал не оставил никакой предсмертной записки. При нем были паспорт Франции и экшн-камера.
В тот день Лучиди вошел в многоквартирный дом, сказав службе безопасности, что навещает друга на 40-м этаже, но вместо этого поднялся на лифте на 49-й, а затем вышел на лестничную клетку верхних этажей. Полиция сообщила, что блогер постучал в окно пентхауса на 68-м этаже и попросил о помощи, но находившаяся там домработница проигнорировала его.
Спустя время служба безопасности жилого комплекса позвонила в полицию из‑за утечки газа. Правоохранители обнаружили за пределами здания тело мужчины — его падение, вероятно, сломало газовую трубу.
По предварительным данным расследования, Реми Лучиди сорвался с карниза. Неделю назад он публиковал фотографию ночного Гонконга.