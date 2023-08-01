Французский экстремал погиб, пытаясь взобраться на небоскреб в Гонконге

В тот день Лучиди вошел в многоквартирный дом, сказав службе безопасности, что навещает друга на 40-м этаже, но вместо этого поднялся на лифте на 49-й, а затем вышел на лестничную клетку верхних этажей. Полиция сообщила, что блогер постучал в окно пентхауса на 68-м этаже и попросил о помощи, но находившаяся там домработница проигнорировала его.