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Студентов немецкого университета Баухаус научили снимать порно

Семён Гудошников
Сегодня в 17:16

В университете Баухаус в германском Веймаре прошел курс по съемкам порно. Воркшоп под названием «Порно — это политика» состоял из 16 занятий и длился с апреля по начало июля, сообщает Bild.

Описание программы звучит следующим образом: «Вместе с порноактерами, продюсерами и режиссерами мы напишем сценарии и снимем порно в группах. <…> Возможно, будет много голых тел и откровенных сексуальных сцен».

Участвовали в курсе 20 студентов, которые сняли пять фильмов. По словам профессора Ины Вайзе, «нижние части тела» актеров можно увидеть лишь в нескольких сценах. В презентации работ и панельной дискуссии пригласили поучаствовать порнохудожницу Энн Антидот.

Заявленная цель курса: проанализировать «гендерную иерархию в порноиндустрии» и «определить порнографию с феминистской точки зрения», показать, что порно — это не только где показывают «проникающих мужчин».

Как пишет Bild, идея семинаров исходила от самих студентов и отчасти была реакцией на планы Йенского университета отменить курс гендерной истории из‑за денежных расходов на нее.

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