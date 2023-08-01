Студентов немецкого университета Баухаус научили снимать порно

В университете Баухаус в германском Веймаре прошел курс по съемкам порно. Воркшоп под названием «Порно — это политика» состоял из 16 занятий и длился с апреля по начало июля, сообщает Bild.
Описание программы звучит следующим образом: «Вместе с порноактерами, продюсерами и режиссерами мы напишем сценарии и снимем порно в группах. <…> Возможно, будет много голых тел и откровенных сексуальных сцен».
Участвовали в курсе 20 студентов, которые сняли пять фильмов. По словам профессора Ины Вайзе, «нижние части тела» актеров можно увидеть лишь в нескольких сценах. В презентации работ и панельной дискуссии пригласили поучаствовать порнохудожницу Энн Антидот.
Заявленная цель курса: проанализировать «гендерную иерархию в порноиндустрии» и «определить порнографию с феминистской точки зрения», показать, что порно — это не только где показывают «проникающих мужчин».
Как пишет Bild, идея семинаров исходила от самих студентов и отчасти была реакцией на планы Йенского университета отменить курс гендерной истории из‑за денежных расходов на нее.