СК предъявил обвинение мужчине, державшему женщину в плену 14 лет. Ее сестра рассказала подробности

«Она говорит: „Лен, он постоянно ходил за мной, у него был нож“. Он прятал нож и угрожал ей при этом, видимо, шаг влево, шаг вправо, там расстрел. Там была еще какая‑то девушка. Он ее представил, что она его жена. Девочка, которая там находилась. Потом прояснилось, когда они остались один на один, эта девочка созналась, что она ему никакая не жена, что он наврал», — добавила Елена.