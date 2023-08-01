СК предъявил обвинение мужчине, державшему женщину в плену 14 лет. Ее сестра рассказала подробности

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Челябинской области по имени Владимир, который 14 лет держал в плену женщину. Об этом говорится на сайте СК.
Мужчину обвиняют в похищении человека (пункт «в» части 2 статьи 126 УК), изнасиловании (пункт «б» части 2 статьи 131 УК) и убийстве (часть 1 статьи 105 УК). Последнее обвинение связано с убийством и расчленением в 2011 году другой женщины, которую похититель держал на том же участке.
Матери Владимира тоже предъявлено обвинение — по пункту «в» части 126 УК (похищение). Следователи считают, что мать обвиняемого помогала удерживать женщину в доме. Суд избрал Владимиру меру пресечения в виде ареста до 30 сентября.
Накануне вечером Baza опубликовала рассказ Елены — сестры Екатерины, сбежавшей из плена. «Она начала рассказывать, что ее держал мужчина, что привязывал ее, руки заклеивал, связывал, рот скотчем заклеивал. Она там находилась с мамой его, она за этой мамой ухаживала, помогала ей, уборка, готовка. Говорит, что вроде мама хорошо относилась», — сказала сестра.
«Она говорит: „Лен, он постоянно ходил за мной, у него был нож“. Он прятал нож и угрожал ей при этом, видимо, шаг влево, шаг вправо, там расстрел. Там была еще какая‑то девушка. Он ее представил, что она его жена. Девочка, которая там находилась. Потом прояснилось, когда они остались один на один, эта девочка созналась, что она ему никакая не жена, что он наврал», — добавила Елена.
Сестра также рассказала ей, что, когда между мужчиной и второй удерживаемой девушкой произошел скандал, Владимир всадил той девушке нож в голову, а затем заставил Екатерину помогать закапывать тело. Елена добавила, что именно мать похитителя вызвала медиков, когда он начал агрессивно себя вести, и сказала Екатерине, чтобы она бежала, когда мужчину забирали врачи.
О задержании Владимира челябинское управление СК заявило накануне. По версии следствия, осенью 2009 года обвиняемый познакомился с девушкой и пригласил ее в частный дом. Там он заявил девушке, что похитил ее, и запер в комнате на навесной замок, а на окна установил решетки. Периодически мужчина насиловал похищенную девушку.