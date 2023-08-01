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«I love Canada»: как твиттер отреагировал на неожиданный «каминг-аут» Илона Маска

Виктория Шанина
Сегодня в 14:26

В твиттер-аккаунте Илона Маска появился противоречивый пост. Владелец соцсети опубликовал фото в футболке «I love Canada» и пиджаке, который прикрывает часть букв, оставляя лишь надпись «I love anal». И, естественно, пользователи не оставили это без внимания.

Нельзя сказать точно, намеренно ли это сделал Маск. Но ажиотажем в комментариях он явно доволен: «Вау, я рад, что столь много людей тоже любят Канаду».

Но главное — пост Маска подарил интернету много новых мемов.

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  • Первое свидание:
  • Она: «Я люблю подчиняющихся мужчин»
  • Он: «Я люблю анал»
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  • -Что это за поза?
  • -Канадский налогоплательщик
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Кто‑то из пользователей поделился фото с похожими ситуациями, которые когда‑то были вирусными.

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Шанс присоединиться к саркастичной дискуссии не упустила и российская порноактриса Ева Эльфи.

«Мы можем быть разными, но мыслим мы одинаково. Увидимся в Канаде, Илон Маск»

А некоторые попытались спасти бизнесмена.

«Я здесь вижу „I love ANA“. ANA — это известные японские авиалинии, знаете ли».

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«Аналитика?»

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«Это доказательство [что там написано Канада] специально для тебя, Илон Маск».

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Илон Маск сдался, но не окончательно. Сходство со словом anal он якобы не уловил, зато придумал новый каламбур.

«О, теперь я понял! Некоторые люди прочитали надпись на футболке как „Я люблю ИИ“. Какая забавная интерпретация». «Просто немного дерзкого юмора».

Напоследок делимся еще несколькими интересными реакциями пользователей.

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«Илон, не ты ли это был на акции протеста „Конвой свободы“ в Канаде?»

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«Вы же понимаете, что СМИ, которые известны отсутствием чувства юмора, полностью вырвут это из контекста?» — «Интересное замечание. Почему у медиа такое ужасное чувство юмора?!»

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«То, как вы обрезали слово „Канада“, это эпично. Никогда не думал, что в „Канаде“ есть „анал“».

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«Канада, анальная версия».

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«Это не Канада».

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