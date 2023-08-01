«I love Canada»: как твиттер отреагировал на неожиданный «каминг-аут» Илона Маска

В твиттер-аккаунте Илона Маска появился противоречивый пост. Владелец соцсети опубликовал фото в футболке «I love Canada» и пиджаке, который прикрывает часть букв, оставляя лишь надпись «I love anal». И, естественно, пользователи не оставили это без внимания.
Нельзя сказать точно, намеренно ли это сделал Маск. Но ажиотажем в комментариях он явно доволен: «Вау, я рад, что столь много людей тоже любят Канаду».
Но главное — пост Маска подарил интернету много новых мемов.
- Первое свидание:
- Она: «Я люблю подчиняющихся мужчин»
- Он: «Я люблю анал»
- -Что это за поза?
- -Канадский налогоплательщик
Кто‑то из пользователей поделился фото с похожими ситуациями, которые когда‑то были вирусными.
Шанс присоединиться к саркастичной дискуссии не упустила и российская порноактриса Ева Эльфи.
А некоторые попытались спасти бизнесмена.
«Я здесь вижу „I love ANA“. ANA — это известные японские авиалинии, знаете ли».
«Аналитика?»
«Это доказательство [что там написано Канада] специально для тебя, Илон Маск».
Илон Маск сдался, но не окончательно. Сходство со словом anal он якобы не уловил, зато придумал новый каламбур.
Напоследок делимся еще несколькими интересными реакциями пользователей.
«Илон, не ты ли это был на акции протеста „Конвой свободы“ в Канаде?»
«Вы же понимаете, что СМИ, которые известны отсутствием чувства юмора, полностью вырвут это из контекста?» — «Интересное замечание. Почему у медиа такое ужасное чувство юмора?!»
«То, как вы обрезали слово „Канада“, это эпично. Никогда не думал, что в „Канаде“ есть „анал“».
«Канада, анальная версия».
«Это не Канада».