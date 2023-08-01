В лагере «Счастливое детство» в Анапе несколько девочек пострадали от сексуализированного насилия

Baza говорит, что подозреваемый — уроженец Воронежской области, на него завели уголовное дело по статьям о «Развратных действиях» и «Насильственных действиях сексуального характера». По первой мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, по второй — от 12 до 20 лет.