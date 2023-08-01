В лагере «Счастливое детство» в Анапе несколько девочек пострадали от сексуализированного насилия

Следователи задержали 49-летнего мужчину, которого подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности девочек в детском лагере в Анапе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на краевое управление СК.
Телеграм-каналы уточняют, что инцидент произошел в лагере «Счастливое детство». По данным Baza, мужчина по имени Геннадий, находясь в комнате отдыха, применил сексуализированное насилие в отношении пяти девочек 10-13 лет. Большая часть из них родом из ДНР, еще одна живет в Подмосковье.
Baza говорит, что подозреваемый — уроженец Воронежской области, на него завели уголовное дело по статьям о «Развратных действиях» и «Насильственных действиях сексуального характера». По первой мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, по второй — от 12 до 20 лет.
Shot пишет, что ранее Геннадия привлекали к ответственности за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков. Телеграм-канал пишет, что Геннадий официально безработный, и как он попал на территорию детского лагеря, выясняют правоохранители.